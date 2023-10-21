Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС обговорить допомогу Вірменії, яка "відчула, що зраджена Москвою" – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 21 жовтня 2023, 11:07
ЄС обговорить допомогу Вірменії, яка відчула, що зраджена Москвою – ЗМІ
фото: рбк

Міністри закордонних справ Європейського Союзу на зустрічі у понеділок, 23 жовтня, вперше обговорять, як можуть допомогти Вірменії та зміцнити її обороноздатність на тлі зростання недовіри Єревана до Росії.

Джерело: високопосадовець ЄС на умовах анонімності в Брюсселі, якого цитує "Європейська правда" з посиланням на DW

Деталі: За словами посадовця, в Європейському Союзі констатують радикальну зміну настроїв у Вірменії.

Реклама:

"Вірменія змінила свою позицію щодо Росії. Вони відчули, що Москва їх зрадила, і на те були вагомі причини, і вони постали перед новою ситуацією. Наш обов'язок – допомогти й підтримати Вірменію в цих змінах", – сказав він.

На цьому тлі Євросоюз хоче допомогти Єревану у фінансовому плані, зокрема в питаннях, пов'язаних із демократією, а також із безпекою та здатністю протистояти кібератакам і гібридним атакам.

Також у Брюсселі, ймовірно, ухвалять рішення про посилення цивільної місії ЄС, яка запрацювала на початку року в межах зусиль із нормалізації азербайджансько-вірменських відносин, але деталі поки не відомі.

ВІДЕО ДНЯ

Посадовець ЄС у розмові з журналістами підкреслив стурбованість будь-якими потенційними спробами підірвати територіальну цілісність, суверенітет і безпеку Вірменії.

"Це те, що викликає серйозні побоювання, і ми чітко сказали про це президенту Алієву й азербайджанським представникам", – сказав він.

Нагадаємо: Раніше цього тижня вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що Європейський Союз є ключовим партнером, який підтримує фундаментальні реформи уряду Вірменії в останні роки, й висловив готовність Єревана бути ближче до ЄС "настільки, наскільки ЄС вважає це можливим".

Читайте також у статті: Єреван у пошуках нових союзників: чи зможе Вірменія позбутися залежності від РФ.

Теми: ВірменіяЄСРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Жовтень став найтеплішим у світі за всю історію спостережень − ВМО

"Хезболла" володіє російськими ракетами, якими може вдарити по кораблях США – Reuters

У президентській кампанії Путін не робитиме акцент на війні в Україні – ISW

Ізраїльські спецслужби заявили про запобігання теракту "Хезболли" у Бразилії

"Ми маємо шалені успіхи на Кримському напрямку" – Данілов

виправленоРада не скасувала заочну й вечірню форми навчання у вишах з 2024-го: що зміниться натомість

Усі новини...
Вірменія
Пашинян: Вірменія готова зблизитись з ЄС
Вірменія готова до мирної угоди з Азербайджаном до кінця року - Пашинян
Азербайджан планує вторгнення до Вірменії – Politico
Останні новини
08:36
Прем’єрка Сербії радіє, що Єврокомісія не побачила регресу в русі Белграда в ЄС
08:25
Над Дніпровським районом вночі збили ракету
08:15
ЗМІ: Німеччина відправить винищувачі до Румунії на підтримку місії НАТО
08:01
Захисники за добу знищили 1 080 окупантів і 36 артилерійських систем
07:44
Жовтень став найтеплішим у світі за всю історію спостережень − ВМО
07:19
В Іспанії розпочали нові навчання українських військових на ЗРК Hawk
06:58
Сили оборони уразили 16 районів скупчення ворога – зведення
06:48
На окупованому півдні росіяни проводять приховану мобілізацію – спротив
05:58
"Хезболла" володіє російськими ракетами, якими може вдарити по кораблях США – Reuters
04:52
Ворог гатив по Сумщині з артилерії, скинув 17 мін
Усі новини...
Реклама: