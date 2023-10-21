ЄС обговорить допомогу Вірменії, яка "відчула, що зраджена Москвою" – ЗМІ

Міністри закордонних справ Європейського Союзу на зустрічі у понеділок, 23 жовтня, вперше обговорять, як можуть допомогти Вірменії та зміцнити її обороноздатність на тлі зростання недовіри Єревана до Росії.

Джерело: високопосадовець ЄС на умовах анонімності в Брюсселі, якого цитує "Європейська правда" з посиланням на DW

Деталі: За словами посадовця, в Європейському Союзі констатують радикальну зміну настроїв у Вірменії.

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"Вірменія змінила свою позицію щодо Росії. Вони відчули, що Москва їх зрадила, і на те були вагомі причини, і вони постали перед новою ситуацією. Наш обов'язок – допомогти й підтримати Вірменію в цих змінах", – сказав він.

На цьому тлі Євросоюз хоче допомогти Єревану у фінансовому плані, зокрема в питаннях, пов'язаних із демократією, а також із безпекою та здатністю протистояти кібератакам і гібридним атакам.

Також у Брюсселі, ймовірно, ухвалять рішення про посилення цивільної місії ЄС, яка запрацювала на початку року в межах зусиль із нормалізації азербайджансько-вірменських відносин, але деталі поки не відомі.

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Посадовець ЄС у розмові з журналістами підкреслив стурбованість будь-якими потенційними спробами підірвати територіальну цілісність, суверенітет і безпеку Вірменії.

"Це те, що викликає серйозні побоювання, і ми чітко сказали про це президенту Алієву й азербайджанським представникам", – сказав він.

Нагадаємо: Раніше цього тижня вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що Європейський Союз є ключовим партнером, який підтримує фундаментальні реформи уряду Вірменії в останні роки, й висловив готовність Єревана бути ближче до ЄС "настільки, наскільки ЄС вважає це можливим".

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