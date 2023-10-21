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Шредер розповів, як у 2022 році був "посередником" між Україною та Росією

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 21 жовтня 2023, 14:33
Шредер розповів, як у 2022 році був посередником між Україною та Росією
фото: GETTY IMAGES

Колишній канцлер Німеччини від соціал-демократів Герхард Шредер, відомий дружбою з Володимиром Путіним, заявив, що США нібито зірвали "мирні переговори" між Україною і Росією на початку повномасштабного вторгнення, а його Київ запрошував як посередника.

Джерело: Шредер розповів в інтерв’ю газеті Berliner Zeitung, "Європейська правда"

Деталі: "У 2022 році я отримав запит з України про те, чи можу я бути посередником між Росією та Україною. Питання полягало в тому, чи зможу я передати повідомлення Путіну", – заявив ексканцлер ФРН.

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Він також розповів про п’ять пунктів нібито "мирного плану", який тоді начебто обговорювався: відмова членства України в НАТО, "двомовність" України; "автономія" Донбасу; "гарантії безпеки" для України; і переговори щодо статусу Криму.

"Єдині, хто міг би врегулювати війну щодо України, – це американці. На мирних переговорах у березні 2022 року в Стамбулі з Рустемом Умеровим українці не погодилися на мир, бо їм не дозволили. Вони повинні були спочатку узгоджувати з американцями все, про що говорили", – заявив Шредер.

Потім він заявив, що говорив із Умеровим і "тет-а-тет з Путіним", не уточнивши, коли, де і в якому статусі.

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"Але, зрештою, нічого не сталося. Моє враження: нічого не могло статися, тому що все інше було вирішено у Вашингтоні. Це було фатально. Тому що результатом тепер буде те, що Росія буде тісніше пов'язана з Китаєм, чого Захід не повинен хотіти", – робить висновок наближений до Путіна Шредер.

На питання, чи можна довірять будь-яким домовленостям із Росією, яка грубо порушила міжнародне право й напала на Україну всупереч власним обіцянкам, колишній канцлер відповів, що Західній Європі "нічого не загрожує", бо Росія не зможе перемогти НАТО.

"Незалежно від того, хто перебуває при владі, в Росії існує переконання, що Захід хоче розширюватися далі разом з НАТО, а саме на пострадянський простір. Ключові слова: Грузія і Україна. Ніхто на чолі Росії цього не допустить. Цей аналіз небезпеки може бути емоційним, але він реальний для Росії. Захід повинен це розуміти і відповідно йти на компроміси, інакше миру буде важко досягти", – додав Шредер.

Близькість Герхарда Шредера до президента Росії Владіміра Путіна, а також його робота на російські енергетичні компанії викликали критику, зокрема і в його рідній Соціал-демократичній партії Німеччини. Тим не менш, Шредер залишається членом СДПН.

Напомним: Минулого року колишній лідер Німеччини засудив вторгнення як невиправдане, але не критикував Путіна. Ця позиція викликала різку критику з боку всього політичного спектра Німеччини.

Теми: війнаНімеччина
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