Прем'єр Словенії опинився у центрі скандалу із затриманням шпигунів РФ

Затримання двох імовірних російських шпигунів у Словенії в листопаді 2022 року стало основою для звинувачень у бік прем'єр-міністра Роберта Голоба у втручанні в роботу правоохоронних органів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Euractiv

Деталі: Голоба звинувачують у тому, що він втрутився в питання про дату затримання підозрюваних у шпигунстві. Стверджують, що початкова дата була запланована на наступний день після важливого референдуму, і Голоб нібито не хотів, щоб ця справа затьмарила успіх уряду.

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Звинувачення надійшло від колишньої міністерки внутрішніх справ Тетяни Бобнар, яка посварилася з Голобом через, за її словами, необґрунтований тиск на поліцію і подала у відставку в грудні минулого року, пропрацювавши всього шість місяців.

На початку цього тижня Бобнар дала свідчення для парламентського розслідування щодо ймовірного тиску на правоохоронців. І хоча ця частина її свідчень не була публічною, її заяви швидко просочилися у ЗМІ.

Голоб відкинув звинувачення, заявивши, що "це ще одна галюцинація, яка абсолютно не відповідає дійсності".

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"Жоден прем'єр-міністр не може цього досягти, не кажучи вже про те, щоб вимагати цього", – заявив він у вечірньому телевізійному шоу в середу, маючи на увазі нібито його вимогу перенести дату.

Його твердження підтримала SOVA, національна служба розвідки і безпеки, яка зробила рідкісну публічну заяву. Служба назвала неправдивими твердження про те, що Голоб вплинув на час затримання.

SOVA заявила, що планувала свою діяльність спільно зі спеціальним підрозділом поліції, відомим як Національне бюро розслідувань, а можливі дати запропонував директор агентства, "виходячи з оперативних і тактичних міркувань, і, безумовно, не на прохання прем'єр-міністра або когось іншого".

Зараз ці звинувачення розглядає парламентська комісія з нагляду за розвідкою і службами безпеки. Голова комісії і опозиційний депутат Віктор Жакель заявив, що інформація, яку вони мають, суперечлива і заслуговує на подальше розслідування.

За словами Жакеля, парламентарі хочуть визначити, "чи була дата арешту обрана професійно, чи політично".

Бобнар, яка зараз працює радницею президентки, підтвердила свою заяву після заперечення Голоба. "Вона твердо стоїть на своїх свідченнях і очікує, що слідча комісія виконає свою роботу незалежно від різного політичного тиску", – заявили в офісі президентки Наташі Пірц Мусар.

Рефренедум у Словенії відбувся 27 листопада 2022 року, а про затримання двох російських шпигунів стало відомо наприкінці січня 2023 року.

Двоє російських агентів із громадянством однієї з південноамериканських країн працювали під фальшивими іменами, і їх затримали в орендованому офісі у люблянському районі Бежиград.