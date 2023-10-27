Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Телемарафону довіряють менше половини українців, які живуть поблизу фронту

Олена РощінаП'ятниця, 27 жовтня 2023, 11:57

Інформації, поданій у Єдиному телемарафоні новин, довіряють 44% жителів прифронтових районів, його випереджають Telegram-канали, міжнародні медіа й онлайнові ЗМІ.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного в серпні

Деталі: За показниками довіри (незалежно від користування) лідирують телеграм-канали (51% скоріше або повністю їм довіряють при лише 8%, які не довіряють), міжнародні ЗМІ (47% проти 8%) і українські інтернет-ЗМІ (45% проти 11%). 

Реклама:

ТБ-марафону довіряють 44% проти 18%, які не довіряють. 

Також у п’ятірці джерел за довірою – радіо, якому довіряють 37%, не довіряють – 9%. 

Найнижчі показники довіри у TikTok, якому довіряють 14%, не довіряють – 31% (це єдине джерело з переліку, яке має негативний баланс довіри-недовіри; водночас серед респондентів до 25 років 40% йому довіряють).

ВІДЕО ДНЯ
 
Довіра жителів прифронтових районів до ЗМІ, телемарафону, радіо, Телеграм-каналів і Тік-Ток
КМІС

На відкрите запитання про публічних осіб, які дають достовірну інформацію, 37% називають президента Володимира Зеленського. 

На умовно другому місці – головнокмандувач Збройних сил України Валерій Залужний (18%). 

Далі йдуть блогер Олексій Арестович (10%), волонтер Сергій Притула (9%), керівник військової розвідки Кирило Буданов (9%). Інші особи називалися рідше.

 
Довіра українців, які живуть близько до лінії фронту, до повідомлень Зеленського, Залужного, Буданова
КМІС

Довідка: 7-12 серпня 2023 року КМІС провів опитування мешканців 10 прифронтових регіонів на замовлення проєкту "Трансформація комунікацій в Україні", який є програмою USAID, що реалізується Кімонікс Інтернешнл в Україні. Дослідження було підтримано американським народом через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Методом онлайн інтерв’ю було проведено 1000 інтерв'ю з дорослими мешканцями прифронтових регіонів. 

За звичайних обставин статистична похибка загальної вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту і особливостей застосованого методу дослідження) не перевищувала 3,1%. Водночас за умов війни можуть виникати додаткові систематичні відхилення вибірки. Також потрібно враховувати особливості методу онлайн-інтерв'ю.

Теми: соціологіяопитуванняЗМІсуспільство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ

В Орбана обіцяють блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС

Зеленський: На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS

МВС про чоловіка, який подарував гранати помічнику Залужного: попереджав, що бойові

відеоРосіяни показали Царьова після замаху: каже, що почувається добре

Єврокомісія: Україна виконала 4 з 7 критеріїв кандидата на вступ в ЄС — ЗМІ

Усі новини...
соціологія
16% жителів прифронтових регіонів читають новини з російських джерел − КМІС
Переважна більшість українців вірить у перемогу і повернення усіх територій
Порівняно з 2021 роком українці стали значно більше довіряти поліції і СБУ – опитування
Останні новини
15:38
В Україні відкриють новий табір для російських полонених
15:19
Зеленський затвердив рішення РНБО щодо посилення стійкості енергетичної системи
15:18
Міжнародні резерви України скорочуються третій місяць поспіль
14:54
ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ
14:51
Колонка"Людям, які не вірять у Перемогу, не місце у владі та в командуванні", – Данілов
14:43
фото5 нідерландських F-16 прямують до Румунії для навчання українських пілотів
14:43
відеоЗСУ показали, як вибили росіян з селища за допомогою FPV-дронів
14:41
фотоАстрономи виявили найвіддаленішу та найстарішу чорну діру
14:39
відеоРосіяни повторно обстріляли одну і ту ж територію Херсона: знищили пусті склади
14:38
"Нова пошта" за підсумками трьох кварталів отримала понад 3 мільярди прибутку
Усі новини...
Реклама: