Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ: Фіцо розповідав ЄС, що в його країні переживають через корупцію в Україні

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 27 жовтня 2023, 12:53
ЗМІ: Фіцо розповідав ЄС, що в його країні переживають через корупцію в Україні
Фото: Getty Images

На зустрічі лідерів ЄС у четвер в Брюсселі прем’єр Словаччини Роберт Фіцо виступив із застереженням щодо виділення подальшої фінансової допомоги Києву через корупцію в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: За словами президента Європейської ради Шарля Мішеля, під час обговорення перегляду бюджету ЄС було досягнуто загального консенсусу щодо виділення Україні додаткових 50 мільярдів євро.

Реклама:

Однак новопризначений глава словацького уряду у цьому контексті згадав про українську корупцію як про перешкоду.

"За словами представника ЄС, який був поінформований про переговори, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у своєму виступі попередив про корупцію в Україні, зазначивши, що йому буде важко пояснити на батьківщині додаткові витрати на Україну", – зазначило видання.

За словами словацького видання Dennik N, Фіцо охарактеризував Україну як "одну з найбільш корумпованих країн світу".

ВІДЕО ДНЯ

У четвер лідери Євросоюзу вперше обговорили прохання Єврокомісії до держав-членів надати додаткові 66 мільярдів євро до довгострокового бюджету на 2021-2027 роки. Із них 50 млрд євро хочуть виділити для України.

Нагадаємо, Фіцо перед від’їздом на саміт заявив, що не хоче підтримувати санкції проти Росії без оцінки їхнього впливу на окремі країни ЄС, та що не збирається підтримувати допомогу Україні зброєю

На зустрічі з главою Єврокомісії напередодні він сказав, що Словаччина зосередиться на гуманітарній допомозі Києву.

Дивіться відеоблог "ЄП" про те, як Словаччина стала проблемним сусідом України.

Теми: СловаччинаЄСЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ

В Орбана обіцяють блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС

Зеленський: На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS

МВС про чоловіка, який подарував гранати помічнику Залужного: попереджав, що бойові

відеоРосіяни показали Царьова після замаху: каже, що почувається добре

Єврокомісія: Україна виконала 4 з 7 критеріїв кандидата на вступ в ЄС — ЗМІ

Усі новини...
Словаччина
Словаччина не даватиме Україні зброю – новий прем'єр країни
Фіцо заявив, що не підтримає військову допомогу Україні
ЄС усе більше сумнівається в Угорщині, Орбан потрапляє в ізоляцію – ЗМІ
Останні новини
15:38
В Україні відкриють новий табір для російських полонених
15:19
Зеленський затвердив рішення РНБО щодо посилення стійкості енергетичної системи
15:18
Міжнародні резерви України скорочуються третій місяць поспіль
14:54
ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ
14:51
Колонка"Людям, які не вірять у Перемогу, не місце у владі та в командуванні", – Данілов
14:43
фото5 нідерландських F-16 прямують до Румунії для навчання українських пілотів
14:43
відеоЗСУ показали, як вибили росіян з селища за допомогою FPV-дронів
14:41
фотоАстрономи виявили найвіддаленішу та найстарішу чорну діру
14:39
відеоРосіяни повторно обстріляли одну і ту ж територію Херсона: знищили пусті склади
14:38
"Нова пошта" за підсумками трьох кварталів отримала понад 3 мільярди прибутку
Усі новини...
Реклама: