ЗМІ: Фіцо розповідав ЄС, що в його країні переживають через корупцію в Україні

На зустрічі лідерів ЄС у четвер в Брюсселі прем’єр Словаччини Роберт Фіцо виступив із застереженням щодо виділення подальшої фінансової допомоги Києву через корупцію в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: За словами президента Європейської ради Шарля Мішеля, під час обговорення перегляду бюджету ЄС було досягнуто загального консенсусу щодо виділення Україні додаткових 50 мільярдів євро.

Реклама:

Однак новопризначений глава словацького уряду у цьому контексті згадав про українську корупцію як про перешкоду.

"За словами представника ЄС, який був поінформований про переговори, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у своєму виступі попередив про корупцію в Україні, зазначивши, що йому буде важко пояснити на батьківщині додаткові витрати на Україну", – зазначило видання.

За словами словацького видання Dennik N, Фіцо охарактеризував Україну як "одну з найбільш корумпованих країн світу".

ВІДЕО ДНЯ

У четвер лідери Євросоюзу вперше обговорили прохання Єврокомісії до держав-членів надати додаткові 66 мільярдів євро до довгострокового бюджету на 2021-2027 роки. Із них 50 млрд євро хочуть виділити для України.

Нагадаємо, Фіцо перед від’їздом на саміт заявив, що не хоче підтримувати санкції проти Росії без оцінки їхнього впливу на окремі країни ЄС, та що не збирається підтримувати допомогу Україні зброєю.

На зустрічі з главою Єврокомісії напередодні він сказав, що Словаччина зосередиться на гуманітарній допомозі Києву.

Дивіться відеоблог "ЄП" про те, як Словаччина стала проблемним сусідом України.