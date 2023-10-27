Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Жучок" в кортеж Дуди могли встановити спецслужби Росії – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 27 жовтня 2023, 18:36
Жучок в кортеж Дуди могли встановити спецслужби Росії – ЗМІ
АНДЖЕЙ ДУДА, ФОТО З FACEBOOK

Розслідування стосовно геолокаційного пристрою, який виявили в автомобілі кортежу президента Польщі Анджея Дуди, припускає, що до інциденту могли бути причетні "іноземні служби". 

Джерело: Rzeczpospolita, "Європейська правда"

Деталі: Rzeczpospolita дізналась, що "жучок" в авто кортежу Дуди виявила не Служба державної охорони Польщі, як повідомлялось раніше, а прикордонники під час огляду в аеропорту Катовіце-Пижовіце в червні цього року.

Реклама:

Після цього в Сілезькому відділі боротьби з організованою злочинністю та корупцією прокуратури в Катовіце розпочали розслідування в цій справі. Публічно його не коментують, але, за даними польських ЗМІ, йдеться про незаконне отримання інформації.

Як пише Rzeczpospolita, розслідування інциденту з "жучком" в авто кортежу президента "веде на схід", оскільки приблизно в той же час – 28 червня – відбувся останній візит Дуди в Україну. Незрозуміло, чому пристрій тоді не виявили співробітники Служби держохорони, йдеться в матеріалі.

"Якщо в ході слідства підтвердиться східний слід, це означає, що його ("жучок". – Ред.) встановили, наприклад, росіяни та їхні служби. Якби це було правдою, ми б мали вкрай небезпечну ситуацію", – говорить пов’язане зі спецслужбами джерело видання.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас багаторічний працівник канцелярії президента Польщі на умовах анонімності розповідає Rzeczpospolita й іншу версію подій. Раніше в авто, якими користувались співробітники канцелярії нижчого рангу, встановлювали локатори, аби контролювати їхнє використання в службових цілях.

"Може, в цьому випадку правда виявиться банальною, і знайдений локатор – це не більше, ніж демонтований пристрій багаторічної давнини?" – допускає співрозмовник видання.

Як повідомлялось раніше цього тижня, в автомобілі, який належить канцелярії президента Польщі, ще влітку цього року виявили пристрій відстеження геолокації.

Теми: ПольщаДуда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ

В Орбана обіцяють блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС

Зеленський: На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS

МВС про чоловіка, який подарував гранати помічнику Залужного: попереджав, що бойові

відеоРосіяни показали Царьова після замаху: каже, що почувається добре

Єврокомісія: Україна виконала 4 з 7 критеріїв кандидата на вступ в ЄС — ЗМІ

Усі новини...
Польща
У Польщі розглядають двох кандидатів на посаду прем’єр-міністра
Польські митники затримали українця, який не задекларував більше $27 тисяч
Польща призначила нового посла в Україні
Останні новини
15:38
В Україні відкриють новий табір для російських полонених
15:19
Зеленський затвердив рішення РНБО щодо посилення стійкості енергетичної системи
15:18
Міжнародні резерви України скорочуються третій місяць поспіль
14:54
ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ
14:51
Колонка"Людям, які не вірять у Перемогу, не місце у владі та в командуванні", – Данілов
14:43
фото5 нідерландських F-16 прямують до Румунії для навчання українських пілотів
14:43
відеоЗСУ показали, як вибили росіян з селища за допомогою FPV-дронів
14:41
фотоАстрономи виявили найвіддаленішу та найстарішу чорну діру
14:39
відеоРосіяни повторно обстріляли одну і ту ж територію Херсона: знищили пусті склади
14:38
"Нова пошта" за підсумками трьох кварталів отримала понад 3 мільярди прибутку
Усі новини...
Реклама: