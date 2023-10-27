"Жучок" в кортеж Дуди могли встановити спецслужби Росії – ЗМІ

Розслідування стосовно геолокаційного пристрою, який виявили в автомобілі кортежу президента Польщі Анджея Дуди, припускає, що до інциденту могли бути причетні "іноземні служби".

Джерело: Rzeczpospolita, "Європейська правда"

Деталі: Rzeczpospolita дізналась, що "жучок" в авто кортежу Дуди виявила не Служба державної охорони Польщі, як повідомлялось раніше, а прикордонники під час огляду в аеропорту Катовіце-Пижовіце в червні цього року.

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Після цього в Сілезькому відділі боротьби з організованою злочинністю та корупцією прокуратури в Катовіце розпочали розслідування в цій справі. Публічно його не коментують, але, за даними польських ЗМІ, йдеться про незаконне отримання інформації.

Як пише Rzeczpospolita, розслідування інциденту з "жучком" в авто кортежу президента "веде на схід", оскільки приблизно в той же час – 28 червня – відбувся останній візит Дуди в Україну. Незрозуміло, чому пристрій тоді не виявили співробітники Служби держохорони, йдеться в матеріалі.

"Якщо в ході слідства підтвердиться східний слід, це означає, що його ("жучок". – Ред.) встановили, наприклад, росіяни та їхні служби. Якби це було правдою, ми б мали вкрай небезпечну ситуацію", – говорить пов’язане зі спецслужбами джерело видання.

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Водночас багаторічний працівник канцелярії президента Польщі на умовах анонімності розповідає Rzeczpospolita й іншу версію подій. Раніше в авто, якими користувались співробітники канцелярії нижчого рангу, встановлювали локатори, аби контролювати їхнє використання в службових цілях.

"Може, в цьому випадку правда виявиться банальною, і знайдений локатор – це не більше, ніж демонтований пристрій багаторічної давнини?" – допускає співрозмовник видання.

Як повідомлялось раніше цього тижня, в автомобілі, який належить канцелярії президента Польщі, ще влітку цього року виявили пристрій відстеження геолокації.