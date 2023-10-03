Держдеп США побачив в Україні агресивні антикорупційні заходи

Держдеп США побачив, що останні кілька тижнів Україна вживає агресивних заходів для подолання корупції і закликав продовжувати це робити.

Джерело: заява речника Держдепартаменту США Метью Міллера під час брифінгу 2 жовтня

Деталі: Міллер повідомив, що питання корупції обговорювали з президентом Зеленським під час візиту Держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва.

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Окрім цього, антикорупційних заходів в Україні вимагають члени Конгресу США і члени ЄС: "Це зображують як щось, що Україна має зробити, щоб заручитися підтримкою західних союзників і зрештою реалізувати свої європейські прагнення, стати членом ЄС, і це, безперечно, правда".

Але, насамперед, вважає Міллер, це важливо для самої України, для її здатності будувати стійку економіку.

Пряма мова Міллера: "Вони будуть сусідами з Росією завжди. Їм потрібна економіка, яка може підтримувати апарат безпеки, щоб стримувати російську агресію в майбутньому. І вони не зможуть цього зробити, якщо корупція буде широко розповсюджена в різних секторах економіки".

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