Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Держдеп США побачив в Україні агресивні антикорупційні заходи

"Українська правда"Вівторок, 3 жовтня 2023, 02:47
Держдеп США побачив в Україні агресивні антикорупційні заходи
Фото Getty Images

Держдеп США побачив, що останні кілька тижнів Україна вживає агресивних заходів для подолання корупції і закликав продовжувати це робити.

Джерело: заява речника Держдепартаменту США Метью Міллера під час брифінгу 2 жовтня

Деталі: Міллер повідомив, що питання корупції обговорювали з президентом Зеленським під час візиту Держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва.

Реклама:

Окрім цього, антикорупційних заходів в Україні вимагають члени Конгресу США і члени ЄС: "Це зображують як щось, що Україна має зробити, щоб заручитися підтримкою західних союзників і зрештою реалізувати свої європейські прагнення, стати членом ЄС, і це, безперечно, правда".

Але, насамперед, вважає Міллер, це важливо для самої України, для її здатності будувати стійку економіку.

Пряма мова Міллера: "Вони будуть сусідами з Росією завжди. Їм потрібна економіка, яка може підтримувати апарат безпеки, щоб стримувати російську агресію в майбутньому. І вони не зможуть цього зробити, якщо корупція буде широко розповсюджена в різних секторах економіки".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У вересні заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл відправив на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання їй допомоги.
  • У січні 2023 року розпочала роботу Міжвідомча донорська координаційна платформа для підтримки процесу відновлення та реконструкції України у рамках так званого "фінансового Рамштайну".
  • Перше засідання Координаційної платформи донорів було проведене в режимі відеоконференції. На ньому були присутні високопосадовці з України, ЄС, країн G7, а також фінансових установ, таких як ЄІБ, ЄБРР, МВФ та Світовий банк.

Теми: корупціяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука

У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов

Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи

Російський корабель "Павел Державин" отримав пошкодження біля Севастополя – речник ВМС

фотоУ Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр – його затримали

Ізраїль атакував елітний підрозділ ХАМАС у Газі: ліквідували високопоставленого офіцера

Усі новини...
корупція
Керівник суду на Одещині вимагав 50 тисяч за "правильне" рішення
Завищені ціни на бетон: служба перевіряє кошторис відбудови моста в Ізюмі
"Війна нічого не спише": Раді пропонують забрати в корупціонерів лазівку строку давності
Останні новини
12:44
фотоУ Києві під час пожежі жінка вистрибнула з вікна і загинула
12:39
Україна готується значно збільшити експорт зерна через Румунію і Молдову – Шмигаль
12:38
Буданов про війну: Ми вибилися з графіка
12:26
СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука
12:10
У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов
12:04
У lifecell прокоментували арешт корпоративних прав російських олігархів: "Не мають жодного контролю"
11:56
Газа не отримає світло, воду і пальне, поки не звільнить заручників – міненергетики Ізраїлю
11:50
Україна хоче створити ринок послуг з розмінування та віддати його під патронат країн-партнерів
11:48
Буданов: Нас знову чекає битва за електроенергію
11:46
У США закликали Зеленського зосередитися на боротьбі з корупцією
Усі новини...
Реклама: