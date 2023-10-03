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Держдеп США побачив в Україні агресивні антикорупційні заходи

"Українська правда"Вівторок, 3 жовтня 2023, 02:47
Держдеп США побачив в Україні агресивні антикорупційні заходи
Фото Getty Images

Держдеп США побачив, що останні кілька тижнів Україна вживає агресивних заходів для подолання корупції і закликав продовжувати це робити.

Джерело: заява речника Держдепартаменту США Метью Міллера під час брифінгу 2 жовтня

Деталі: Міллер повідомив, що питання корупції обговорювали з президентом Зеленським під час візиту Держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва.

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Окрім цього, антикорупційних заходів в Україні вимагають члени Конгресу США і члени ЄС: "Це зображують як щось, що Україна має зробити, щоб заручитися підтримкою західних союзників і зрештою реалізувати свої європейські прагнення, стати членом ЄС, і це, безперечно, правда".

Але, насамперед, вважає Міллер, це важливо для самої України, для її здатності будувати стійку економіку.

Пряма мова Міллера: "Вони будуть сусідами з Росією завжди. Їм потрібна економіка, яка може підтримувати апарат безпеки, щоб стримувати російську агресію в майбутньому. І вони не зможуть цього зробити, якщо корупція буде широко розповсюджена в різних секторах економіки".

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Передісторія:

  • У вересні заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл відправив на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання їй допомоги.
  • У січні 2023 року розпочала роботу Міжвідомча донорська координаційна платформа для підтримки процесу відновлення та реконструкції України у рамках так званого "фінансового Рамштайну".
  • Перше засідання Координаційної платформи донорів було проведене в режимі відеоконференції. На ньому були присутні високопосадовці з України, ЄС, країн G7, а також фінансових установ, таких як ЄІБ, ЄБРР, МВФ та Світовий банк.

Теми: корупціяСША
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