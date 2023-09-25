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Білий дім розіслав листа із реформами, які має провести Україна для отримання допомоги

"Українська правда"Понеділок, 25 вересня 2023, 22:58
Білий дім розіслав листа із реформами, які має провести Україна для отримання допомоги
Фото ілюстративне

Заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл відправив на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання їй допомоги.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: За даними УП цей лист був також відправлений прем’єр-міністру України Денису Шмигалю та на адресу Офісу президента України.

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В документі прописані зміни по пріоритетності їх впровадження: 0-3 місяці, 3-6 місяців, один рік, 18 місяців.

Зокрема вони стосуються функціонування Наглядових рад Державних підприємств, антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя, загалом судової гілки влади.

Також пріоритетними протягом року вказані зміни в роботі Міністерства оборони України і усіх силових відомств.

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Наводимо повний переклад листа:

Доповнено о 22:58: Зазначимо, що лист є попереднім робочим проєктом і підлягає розгляду. 

Передісторія:

  • У січні 2023 року розпочала роботу Міжвідомча донорська координаційна платформа для підтримки процесу відновлення, відновлення та реконструкції України у рамках так званого "фінансового Рамштайну".
  • Перше засідання Координаційної платформи донорів було проведене в режимі відеоконференції. На ньому були присутні високопосадовці з України, ЄС, країн G7, а також фінансових установ, таких як ЄІБ, ЄБРР, МВФ та Світовий банк.

Теми: СШАреформи
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