Білий дім розіслав листа із реформами, які має провести Україна для отримання допомоги
Заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл відправив на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання їй допомоги.
Джерело: "Українська правда"
Деталі: За даними УП цей лист був також відправлений прем’єр-міністру України Денису Шмигалю та на адресу Офісу президента України.
В документі прописані зміни по пріоритетності їх впровадження: 0-3 місяці, 3-6 місяців, один рік, 18 місяців.
Зокрема вони стосуються функціонування Наглядових рад Державних підприємств, антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя, загалом судової гілки влади.
Також пріоритетними протягом року вказані зміни в роботі Міністерства оборони України і усіх силових відомств.
Наводимо повний переклад листа:
Доповнено о 22:58: Зазначимо, що лист є попереднім робочим проєктом і підлягає розгляду.
Передісторія:
- У січні 2023 року розпочала роботу Міжвідомча донорська координаційна платформа для підтримки процесу відновлення, відновлення та реконструкції України у рамках так званого "фінансового Рамштайну".
- Перше засідання Координаційної платформи донорів було проведене в режимі відеоконференції. На ньому були присутні високопосадовці з України, ЄС, країн G7, а також фінансових установ, таких як ЄІБ, ЄБРР, МВФ та Світовий банк.