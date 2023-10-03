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Українські військові відбили позиції під Роботиним – ISW

"Українська правда"Вівторок, 3 жовтня 2023, 04:14
Українські військові відбили позиції під Роботиним – ISW
Фото ілюстраційне Генштабу ЗСУ

Інститут вивчення війни оновлює свою оцінку від 1 жовтня про те, що українські війська втратили позиції в системі окопів на південний захід від Роботиного: географічні кадри, опубліковані 2 жовтня, і супутникові знімки вказують на те, що українські сили відбили ці позиції десь між 12 і 17 вересня і зараз їх утримують.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Окрім цього, на думку військових аналітиків, українські війська незначно просунулися в районі кордону Донецької і Запорізької областей та поблизу Бахмута.

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Російські війська 2 жовтня продовжили наступ на лінії Авдіївка-Донецьк і просунулися вперед. Російські військові стверджували, що 1 і 2 жовтня захопили кілька українських позицій поблизу Сєверного (6 км на захід від Авдіївки), Кераміка (14 км на північний захід від Авдіївки) і Степового (8 км на північний захід від Авдіївки).

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки на схід від Степового та поблизу Авдіївки, Кераміка, Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки), Мар’їнки (на західній околиці міста Донецьк) і Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки).

Нагадаємо, 1 жовтня фахівці Інституту вивчення війни назвали ситуацію на південь від Роботиного нестабільною, тактично складною і динамічною, оскільки важливі польові укріплення кілька разів переходили з рук в руки.

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Ключові висновки ISW за 2 жовтня:

  • Відомий російський військовий блогер і командир фронтового підрозділу стверджував, що командувач ВДВ Росії генерал-полковник Михайло Теплінський "врятував" російську 31-шу гвардійську бригаду ВДВ, яка воювала на південь від Бахмута.
  • Російський інструктор десантно-штурмового підрозділу "Шторм Z" припустив, що Міноборони Росії відсторонило  від командування на Бахмутському напрямку генерал-лейтенанта Андрія Сичевого через погану роботу.
  • Українські війська незначно просунулися в районі кордону Донецької і Запорізької області та поблизу Бахмута 2 жовтня.
  • Відомі російські актори міркують про можливе майбутнє "ПВК Вагнера" під керівництвом Росгвардії.
  • Міжнаціональна напруженість і заяви про перевагу чеченських сил "Ахмата" над регулярними російськими військами продовжують породжувати суперечки в російському інформаційному просторі.
  • Російські війська завдали невеликого удару з безпілотників Шахед-131/136 по Україні в ніч з 1 на 2 жовтня після того, як у вересні 2023 року російські війська завдали рекордної кількості ударів з безпілотників по українській зерновій та портовій інфраструктурі.
  • Російські війська вели наступальні операції поблизу Кремінної, поблизу Бахмута, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, на кордоні Донецької і Запорізької областей та на заході Запорізької області та просунулися на деяких ділянках 2 жовтня.
  • У російському батальйоні "Восток" 1 жовтня продовжили скаржитися на те, що російське військове командування не виконує своїх обіцянок щодо використання підрозділу у складі сил другого ешелону та не дає державні нагороди.
  • Російські окупанти продовжують вивозити українських дітей до Росії під виглядом навчальних поїздок.

Теми: війнаЗапорізька областьДонецька областьконтрнаступ
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