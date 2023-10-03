Повітряні сили збили крилату ракету і 29 "Шахедів" з 31 запущеного по Україні
Уночі 3 жовтня російські окупанти атакували Україну 31 ударним БпЛА "Shahed" та крилатою ракетою "Іскандер-К", 30 повітряних цілей вдалося збити.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, Сили оборони Півдня у Telegram
Деталі: Повідомляться, що окупанти запустили "Шахеди" з мису Чауда, а ракету "Іскандер-К" – з району Джанкой.
Повітряні сили збили крилату ракету і 29 ворожих безпілотників.
"У південних та східних областях працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, підрозділи мобільних вогневих груп. Цілі знищувались у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід" у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей", − зазначили Повітряні сили.
Голова Миколаївсьої ОВА Віталій Кім повідомив, що 16 ворожих дронів-камікадзе "Шахед" збили над Миколаївською областю.
Він додав, що також близько 04:02 окупанти гатили з артилерії по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає.
Передісторія:
- Раніше обласна влада повідомила, що 13 дронів та крилату ракету вдалося збити над Дніпропетровською областю, але є влучання у Павлограді.