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Повітряні сили збили крилату ракету і 29 "Шахедів" з 31 запущеного по Україні

Ірина БалачукВівторок, 3 жовтня 2023, 08:37
Повітряні сили збили крилату ракету і 29 Шахедів з 31 запущеного по Україні
Військовий з мобільної вогневої групи. Фото ілюстративне з Facebook Сил територіальної оборони ЗСУ

Уночі 3 жовтня російські окупанти атакували Україну 31 ударним БпЛА "Shahed" та крилатою ракетою "Іскандер-К", 30 повітряних цілей вдалося збити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, Сили оборони Півдня у Telegram

Деталі: Повідомляться, що окупанти запустили "Шахеди" з мису Чауда, а ракету "Іскандер-К" – з району Джанкой.

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Повітряні сили збили крилату ракету і 29 ворожих безпілотників.  

"У південних та східних областях працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, підрозділи мобільних вогневих груп. Цілі знищувались у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід" у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей", − зазначили Повітряні сили.

Голова Миколаївсьої ОВА Віталій Кім повідомив, що 16 ворожих дронів-камікадзе "Шахед" збили над Миколаївською областю.

Він додав, що також близько 04:02 окупанти гатили з артилерії по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає.  

Передісторія: 

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Теми: безпілотникиРосіяМиколаївська областьДніпропетровська область
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