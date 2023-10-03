"Іноді бувають жорсткі розмови": Клименко розповів, як проходять Ставки

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, як проходять засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Джерело: Клименко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Президент збирає у визначеному місці членів Ставки. Ми заслуховуємо командирів, які перебувають на місцях, по бойових діях, які відбуваються, щодо наших позицій, які завдання плануються на найближчий час.

Реклама:

Президент заслуховує також питання логістичного і бойового забезпечення.

Всі проблеми, які є актуальними, там обговорюються. Наприклад, після того, як росіяни масовано нас починають обстрілювати, ми розбираємося, де наші помилки, де сильні сторони.

Для доповідей можуть бути запрошені командувачі різних родів військ.

ВІДЕО ДНЯ

Деколи там буває достатньо жорстка розмова, тому що всі люди військові, і ми знаходимося у військовому стані.

І для того, щоб розуміти, що відбувається на лінії фронту, президенту необхідно це все чути".

Деталі: Після закінчення кожного засідання виходить розпорядження Ставки Верховного головнокомандувача, де кожен її член отримує відповідне завдання.

Клименко наголосив, що плануванням операцій займається воєнний кабінет. Безпосередньо перед самим плануванням президент визначає, хто в цьому кабінеті буде знаходитися.

За його словами, на Ставці можуть обговорювати проблеми з мобілізацією, розглядати питання діяльності обласних військкоматів та ін.

Водночас Клименко не відповів на питання, чи озвучувались там плани, наприклад, коли може закінчитися війна.

Пряма мова: "(Суворішає - ред.) Я про це не буду говорити. Засідання Ставки – це закрите засідання, і ця інформація є закритою".

Нагадаємо: Клименко в інтерв’ю також повідомив, що у поліції немає правового механізму для притягнення до відповідальності клубів і ресторанів, які продовжують працювати під час дії комендантської години.