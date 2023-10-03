У МВС пояснили, чому досі потрібна комендантська година в тилу

Комендантська година в тилових регіонах України потрібна для підтримання дисципліни та профілактики злочинності.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю "Українській правді"

Деталі: На питання, в чому логіка комендантської години в тилових регіонах через півтора року після початку повномасштабної війни, Клименко відповів:

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Пряма мова: "Дисципліна має бути в тилових регіонах. І профілактика злочинності. В цей час, наприклад, чотири, п'ять чи шість годин – в кожній області є своя комендантська година – ми чітко знаємо, що якщо якась людина знаходиться на вулиці, у нас є законні підстави її перевірити".

Більше деталей: Він повідомив, що під час комендантської години злочинності практично немає, вона мінімізована.

Нагадаємо: Клименко в інтерв’ю також повідомив, що у поліції немає правового механізму для притягнення до відповідальності клубів і ресторанів, які продовжують працювати під час дії комендантської години.