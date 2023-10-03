Білий дім переконує союзників, що США продовжать підтримувати Україну – ЗМІ
Адміністрація президента США Джо Байдена намагається запевнити своїх союзників, що військова допомога Україні продовжуватиметься, незважаючи на зростаючу кількість республіканців у Конгресі, які виступають проти цього.
Джерело: американське видання "Axios" із посиланням на джерела, передає "Європейська правда"
Деталі: Чотири джерела – офіційний представник США, двоє європейських дипломатів, які обіймають високі посади, і джерело, ознайомлене з діяльністю Байдена, – повідомили "Axios", що дії адміністрації спрямовані на послаблення занепокоєння щодо того, що опозиція Республіканської партії зможе посприяти Володимиру Путіну у його прагненні захопити Україну.
У неділю та понеділок представники адміністрації Байдена на різних рівнях спілкувалися зі своїми колегами в Європі та у державах-членах НАТО, повторюючи коментарі Байдена, зроблені у вихідні, що допомога США триватиме.
Інформування союзників заплановане і на вівторок: Байден і державний секретар США Ентоні Блінкен зателефонують кільком своїм колегам у Європі.
Команда Байдена повідомляє союзникам, що працює над угодою з Конгресом, яка дозволить продовжувати військову допомогу Україні, зазначив європейський дипломат.
Передісторія:
- У неділю 1 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін розмовляв з українським колегою Рустемом Умєровим і підтвердив йому підтримку з боку США, повідомили в Пентагоні.
- Минулими вихідними США в останній момент затвердили тимчасовий бюджет, що запобігає зупинці роботи уряду, проте без коштів на допомогу Україні – щоб збільшити шанси на його ухвалення.
- Після цього президент США Джо Байден закликав республіканців у Конгресі не допустити проблем з допомогою Україні.
- Державний департамент США розкритикував Конгрес за те, що він не схвалив вкрай необхідну допомогу для України.