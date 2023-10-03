Білий дім переконує союзників, що США продовжать підтримувати Україну – ЗМІ 

Адміністрація президента США Джо Байдена намагається запевнити своїх союзників, що військова допомога Україні продовжуватиметься, незважаючи на зростаючу кількість республіканців у Конгресі, які виступають проти цього.

Джерело: американське видання "Axios" із посиланням на джерела, передає "Європейська правда"

Деталі: Чотири джерела – офіційний представник США, двоє європейських дипломатів, які обіймають високі посади, і джерело, ознайомлене з діяльністю Байдена, – повідомили "Axios", що дії адміністрації спрямовані на послаблення занепокоєння щодо того, що опозиція Республіканської партії зможе посприяти Володимиру Путіну у його прагненні захопити Україну.

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У неділю та понеділок представники адміністрації Байдена на різних рівнях спілкувалися зі своїми колегами в Європі та у державах-членах НАТО, повторюючи коментарі Байдена, зроблені у вихідні, що допомога США триватиме.

Інформування союзників заплановане і на вівторок: Байден і державний секретар США Ентоні Блінкен зателефонують кільком своїм колегам у Європі.

Команда Байдена повідомляє союзникам, що працює над угодою з Конгресом, яка дозволить продовжувати військову допомогу Україні, зазначив європейський дипломат.

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