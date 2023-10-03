У Кремлі шкодують, що Путіну тепер доведеться відмовлятися від поїздок у Вірменію
Після ратифікації Вірменією Римського статуту у Кремлі заявили, що не хотіли б, щоб російському диктатору Володимиру Путіну довелося відмовлятися від візиту до союзницької країни.
Джерело: прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков 3 жовтня
Пряма мова Пєскова: "Звичайно, нам би не хотілося, щоб колись із якихось причин президенту довелося б відмовлятися від візитів до Вірменії.
Безумовно, нас багато що об'єднує з братнім вірменським народом. У нас немає сумнівів, що буде об'єднувати назавжди".
Деталі: Речник російського диктатора заявив, що рішення Вірменії ратифікувати Римський статут було "некоректним".
Пряма мова Пєскова: "До чинного керівництва Вірменії з'являться додаткові запитання, вони були заздалегідь передані вірменській стороні. Ми сумніваємося і сумнівалися від самого початку в тому, що з точки зору двосторонніх відносин приєднання Вірменії до Римського статуту Міжнародного кримінального суду є коректним. Як і раніше, вважаємо, що це некоректне рішення".
Що передувало: Національні збори Вірменії ухвалили законопроєкт про ратифікацію Римського статуту, на основі якого заснований Міжнародний кримінальний суд, що раніше видав ордер на арешт президента Росії Влолодимира Путіна.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що рішення Вірменії щодо Римського статуту є "надзвичайно ворожими". При цьому він зазначив, що вірменська сторона запропонувала укласти з Росією двосторонню угоду щодо Римського статуту.
Передісторія:
- Вірменія підписала Римський статут у 1998 році, але не ратифікувала його. У березні цього року Конституційний суд Вірменії вирішив, що Римський статут Міжнародного кримінального суду відповідає конституції країни.
- Наприкінці вересня парламентський комітет дав позитивний висновок щодо ратифікації статуту і його винесли на пленарне засідання.
- Офіційний Єреван наголошував на необхідності ратифікації Статуту та визнання його юрисдикції, підкреслюючи, що ризик нової військової агресії проти Вірменії з боку Азербайджану залишається високим, а після ратифікації документа воєнні злочини Баку будуть підпадати під юрисдикцію МКС.
- Що стосується занепокоєння Росії, то днями представник Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кіракосян уточнив: після ратифікації Римського статуту про арешт президента РФ Путіна при в'їзді до Вірменії не може бути мови, оскільки нинішні керівники держав наділені імунітетом.
- Держави, які ратифікували Римський статут, зобов'язані арештувати Владіміра Путіна в разі його приїзду на територію країни за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом у контексті російської агресії проти України.