Після ратифікації Вірменією Римського статуту у Кремлі заявили, що не хотіли б, щоб російському диктатору Володимиру Путіну довелося відмовлятися від візиту до союзницької країни.

Джерело: прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков 3 жовтня

Пряма мова Пєскова: "Звичайно, нам би не хотілося, щоб колись із якихось причин президенту довелося б відмовлятися від візитів до Вірменії.

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Безумовно, нас багато що об'єднує з братнім вірменським народом. У нас немає сумнівів, що буде об'єднувати назавжди".

Деталі: Речник російського диктатора заявив, що рішення Вірменії ратифікувати Римський статут було "некоректним".

Пряма мова Пєскова: "До чинного керівництва Вірменії з'являться додаткові запитання, вони були заздалегідь передані вірменській стороні. Ми сумніваємося і сумнівалися від самого початку в тому, що з точки зору двосторонніх відносин приєднання Вірменії до Римського статуту Міжнародного кримінального суду є коректним. Як і раніше, вважаємо, що це некоректне рішення".

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Що передувало: Національні збори Вірменії ухвалили законопроєкт про ратифікацію Римського статуту, на основі якого заснований Міжнародний кримінальний суд, що раніше видав ордер на арешт президента Росії Влолодимира Путіна.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що рішення Вірменії щодо Римського статуту є "надзвичайно ворожими". При цьому він зазначив, що вірменська сторона запропонувала укласти з Росією двосторонню угоду щодо Римського статуту.

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