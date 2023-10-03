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Керівнику ГО дали 5 років тюрми за незаконне переправлення чоловіків за кордон

Євген КізіловВівторок, 3 жовтня 2023, 16:47
Керівнику ГО дали 5 років тюрми за незаконне переправлення чоловіків за кордон
фото прокуратури

Суд призначив 5 років в'язниці керівнику громадської організації у Львівській області за те, що він незаконно переправляв військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон.

Джерело: сайт Львівської обласної прокуратури

Деталі: Також засудженому заборонили обіймати керівні посади в громадських організаціях на 3 роки та призначили штраф у розмірі 68 тис. грн.

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фото прокуратури

Як з'ясувало слідство, очільник ГО складав і подавав відповідні документи до Львівської обласної військової адміністрації. У них він просив дозвіл на виїзд за межі країни призовників у якості волонтерів від організації.

Після отримання відповідного дозволу відомості про військовозобов’язаних вносились у систему "Шлях". Таким чином, призовники безперешкодно виїжджали за кордон під видом водіїв-волонтерів від громадської організації.

Задокументовано, що таким чином виїхало за кордон і не повернулось назад 24 чоловіки.

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Спочатку суд обрав підозрюваному м'якіше покарання – 5 років позбавлення волі умовно, лише 51 тис. грн штрафу і заборона обіймати керівні посади на 3 роки. Однак прокуратура оскаржила це рішення, і суд ухвалив нове.

 
фото прокуратури

Що передувало: Раніше журналісти ідентифікували понад 2 248 чоловіків, які виїхали за кордон за дозволами Львівської ОВА через призначену для далекобійників систему "Шлях" та не повернулися, а також 372 організації, причетні до їх переправлення.

Теми: ухилянтикордонЛьвівщинав'язниця
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