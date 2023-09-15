ЗМІ ідентифікували тисячі чоловіків, які втекли за кордон через "Шлях"

Журналісти ідентифікували понад 2 248 чоловіків, які виїхали за кордон за дозволами Львівської ОВА через призначену для далекобійників систему "Шлях" та не повернулися, а також 372 організації, причетні до їх переправлення.

Джерело: NGL.media

Деталі: Видання протягом кількох місяців досліджувало використання системи "Шлях" і знайшло сотні громадських організацій і благодійних фондів, причетних до втечі з країни чоловіків призовного віку. Журналісти також з’ясували прізвища 2248 чоловіків, які виїхали за дозволами від Львівської ОВА і не повернулися.

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Як повідомляє NGL.media, за різними оцінками, така "послуга" коштує на чорному ринку 3000-5000 доларів з особи, тож мова йде про десятки мільйонів доларів.

Дослівно: "Ми свідомо відмовились від публікації прізвищ ухилянтів, натомість вирішили зосередитись на дослідженні громадських і благодійних організацій, які свідомо чи несвідомо сприяли їм, подаючи відповідні клопотання у ЛОВА.

Усього NGL.media виявило 372 такі організації".

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Більше деталей: "Рекордсменами" стали дві організації, які ведуть діяльність за однією адресою у місті Миколаїв Львівської області – місцевий осередок всеукраїнського товариства "Просвіта" і ГО "Театр Хліб".

Вони входять до п’ятірки тих, що отримали найбільше дозволів через систему "Шлях". Лише від цих двох організацій змогли втекти майже 200 чоловіків.

Листи до Львівської ОВА від імені миколаївської "Просвіти" писала 34-річна голова організації Наталія Муха, яка також керує миколаївським театром "Хліб". А від ГО "Театр Хліб" писав її 22-річний керівник Роман Збудовський.

І Муха, і Збудовський ігнорували дзвінки і повідомлення у месенджерах з проханнями прокоментувати виявлені цифри.

Журналісти наголошують, що частина втікачів могли вчинити так самовільно, без відома керівництва організацій. Водночас, як зазначає виадання, наполегливе уникання пояснень наштовхує на думку, що керівникам є що приховувати.

Від "Комісії із боротьби з корупцією в м. Самбір" та "Відродження нашої України", за нашими підрахунками видання, виїхало і не повернулось понад 100 чоловіків.

Раніше керівник "Комісії із боротьби з корупцією в м. Самбір" Микола Стародуб розповідав, що його "попросили поставити печатку, то й поставив, бо думав, то "волонтерку" треба привезти". А керівник "Відродження нашої України" Анатолій Донець дозволив використати свою організацію в обмін на те, щоб його самого вивезли за кордон.

Після публікації поперднього розслідування NGL.media діяльність обох організацій почали вивчати у кримінальному розслідуванні. Наразі суд розглядає обвинувальні акти за результатами розслідування Любомира Процюка і Михайла Василика, а також Андрія Шпака, якого обвинувачують не тільки в незаконному переправленні людей за кордон, а й за ст. 358 КК (підробка документів).

Через мобілізацію Шпака нещодавно його справу виділили в окреме провадження і зупинили судове провадження.

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Видання також виявило ще одну організацію, яка, ймовірно, пов’язана з цією історією. Завдяки інформації від Львівської ОВА відомо, що на зверненнях від "Благодійного фонду Степана Бандери", від якого виїхали і не повернулись майже 40 чоловіків, вказували телефон Анатолія Донця.

Однак той стверджує, що вперше чує про таку організацію і ніяких звернень від неї не надсилав. Керівник "Благодійного фонду Степана Бандери" Ігор Фесан раніше стверджував, що теж не надсилав у ЛОВА жодних звернень. Він відмовився спілкуватися з журналістами.

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Також у список видання потрапила група пов’язаних волонтерських організацій: "Чистий Київ", "Байрактар", "Наші добрі справи", "Українська гільдія активістів", "Небайдужі громадяни", "Український джавелін", "Громадська екологічна ініціатива", "Українські котики".

За підрахунками NGL.media, від цієї групи виїхали і не повернулися понад 200 чоловіків призовного віку.

У добірку потрапила і низка раніше невідомих організацій: фонди "Легіон Січових Стрільців" та "Промінь нашої надії". Телефони цих організацій або вимкнені, або недійсні, а жодної інформації про їхню діяльність нема. Офіційно ці фонди зареєстровані у Львові, але їхні засновники зареєстровані на одній вулиці у Трускавці.

На електронні листи на скриньку "Променю нашої надії" ніхто не відповів, натомість з "Легіону Січових Стрільців" відписали, але, як повідомляє видання, після згадки про "Шлях" на зв’язок більше не вийшли. Загалом від цих організацій не повернулися майже 150 людей.

Виданню не вдалося сконтактуватись і з керівництвом фондів "Сприяння та допомоги" (43 не повернулись), "Збройні волонтери України" (32), "Код-Паляниця" і "Козацький гарт" (по 29 втікачів).

Вдалося поговорити з фондом "Рідна ненька" (23 чоловіки): колишній керівник Павло Тузяк заявив, що таких прізвищ вони взагалі не подавали в списках на внесення до системи "Шлях".

Через запит до Львівської ОВА видання отримало копії звернень "Рідна ненька", і на частині документів вказане ім’я Павла Тузяка. Коли йому показали ці звернення, то він заявив, що "то не наші підписи і не наші печатки". Водночас Тузяк не захотів поділитись фото справжньої печатки і підписів, стверджуючи, що зробить це "хіба на ухвалу суду".

Є в переліку і досить відомі організації: "Фонд допомоги Рух у майбутнє", пов’язаний з відомим львівським бізнесменом Григорієм Козловським. Журналісти з’ясували прізвища 23 чоловіків, які виїхали від цієї організації і не повернулися, а також поділилися цим списком з Олегом Шпуром, підписантом фонду.

Той у відповідь заявив, що "через наш фонд ми їх не подавали, ми проаналізували всі клопотання. (Впізнали - ред.) тільки 7 осіб, які є в списку". Шпур надіслав виданню прізвища лише шести осіб. Він додав, що один із чоловіків зі списку виїхав з паспортом Великобританії, а решта повернулись.

Видання перевірило цих шість людей. Один із них виїхав з іноземним паспортом, а ще один – супроводжуючи дитину з інвалідністю. Ще один чоловік повернувся вже після розмови журналістів з фондом – у липні. Повернення ще трьох людей журналісти не змогли підтвердити. Один з них кинув слухавку, як тільки почув суть питання. Телефони інших знайти не вдалося, тож журналісти попросили Шпура поділитись контактами, але так і не отримали їх.

NGL.media отримала копії звернень по всіх 23 чоловіках і надіслала їх Шпуру, він пообіцяв їх перевірити. Відповіді на момент публікації вони не отримали.

Заяву до поліції про підробку звернень фонду уже написала Уляна Флишко, керівниця "Здійснити мрію". Видання виявило 39 чоловіків, які виїхали через клопотання від цієї організації. Керівниця фонду стверджує, що надсилала листи до ЛОВА лише на десятьох з них, але тривалий час доступ до печатки організації мали кілька людей.

Керівниця організації "Наш світогляд" Олеся Шакало-Ольшанецька також була здивована списком з 32 чоловіків, які втекли від імені її організації. За її словами, до них зверталось багато сторонніх волонтерів, не з їхньої організації, яких також вносили до "Шляху".

Вона додала, що "потрібно було перевозити вантажі, а тому працювали, довіряючи один одному, як і багато інших організацій".

Керівниця фонду "Світ любові" Ірина Єрмоленко при першій розмові сказала, що знає про неповернення хіба трьох людей, двоє з яких лікуються за кордоном, тому інформація про 40 людей її здивувала. Після того, як журналісти вислали їй список чоловіків, вона на зв’язок не вийшла. Те саме зробив керівник фонду "Спорт нації" Олександр Павелець, який після отримання списку перестав відповідати на дзвінки та повідомлення.