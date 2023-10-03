Азербайджан затримав колишніх очільників Нагірного Карабаху

Силовики Азербайджану затримали колишніх "президентів" невизнаної вірменської республіки в Нагірному Карабаху Аркадія Гукасяна, Бако Саакяна й Араїка Арутюняна, а також екс-"голову парламенту" Давида Ішханяна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу"

Деталі: Стверджується, що Гукасяна, Саакяна та Ішханяна доправили до Баку, тоді як Арутюняна тільки перевозять до азербайджанської столиці. Ця інформація поки не підтверджена офіційно.

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Один із "депутатів" невизнаної НКР повідомив, що сьогодні до Вірменії через азербайджанський пункт пропуску прибули її "директор Служби національної безпеки (СНБ)" Арарат Мелкумян, "міністр внутрішніх справ" Карен Саргсян, "держміністр" Артур Арутюнян і "керівник адміністрації президента" Карен Шахраманян.

За словами неназваного "парламентаря" невизнаної республіки, зв'язатися з колишніми "президентами" і "спікером" НКР не вдається понад добу.

Нагадаємо:

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Раніше азербайджанські силовики затримали щонайменш кількох представників військового керівництва невизнаної вірменської республіки у Нагірному Карабаху.

Перед цим повідомляли про затримання на шляху до Вірменії мільярдера та екскерівника "уряду" Карабаху Рубена Варданяна, Єреван буде вимагати його звільнення.

У середу так званий президент Карабаху підписав указ про ліквідацію усіх органів влади невизнаної республіки з 1 січня 2024 року. З огляду на масовий виїзд населення з Карабаху, де-факто це може відбутися набагато раніше.

Про ширший контекст конфлікту довкола Карабаху читайте у статті 2020 року Карабах, не схожий на Донбас.

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