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МАГАТЕ провела ротацію місії на ЗАЕС

Тетяна ОлійникВівторок, 3 жовтня 2023, 22:44
МАГАТЕ провела ротацію місії на ЗАЕС
Фото: Rafael MarianoGrossi в соцмережі X

Міжнародна агенція з атомної енергії 3 жовтня провела чергову ротацію своєї місії на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС.

Джерело: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в соцмережі Х

Пряма мова: "Ми продовжуємо важливу роботу для забезпечення безпеки та захисту станції. Тепер ми виконуємо наші місії самостійно та з повною потужністю. Я дякую всім країнам, чий внесок робить це можливим".

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Довідково: Перша ротація представників місії МАГАТЕ відбулася у жовтні 2022 року.

Передісторія:

  • 28 вересня Україна увійшла до ради керуючих МАГАТЕ на 2023-2024 роки.

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Теми: енергетикаЗАЕСМАГАТЕ
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