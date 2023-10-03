МАГАТЕ провела ротацію місії на ЗАЕС

Міжнародна агенція з атомної енергії 3 жовтня провела чергову ротацію своєї місії на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС.

Джерело: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в соцмережі Х

Пряма мова: "Ми продовжуємо важливу роботу для забезпечення безпеки та захисту станції. Тепер ми виконуємо наші місії самостійно та з повною потужністю. Я дякую всім країнам, чий внесок робить це можливим".

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Довідково: Перша ротація представників місії МАГАТЕ відбулася у жовтні 2022 року.

Передісторія:

28 вересня Україна увійшла до ради керуючих МАГАТЕ на 2023-2024 роки.