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Україна увійшла до ради керуючих МАГАТЕ на 2023-2024 роки

Тетяна ОлійникЧетвер, 28 вересня 2023, 19:10
Україна увійшла до ради керуючих МАГАТЕ на 2023-2024 роки
Фото - Getty images

Пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 28 вересня повідомила, що до складу ради керуючих МАГАТЕ обрали 11 країн, серед них і Україна.

Джерело: пресслужба МАГАТЕ, президент України Володимир Зеленський в соцмережі Х

Деталі: Вибори відбулися 28 вересня, на пленарному засіданні 67-ї Генеральної конференції МАГАТЕ. Серед новообраних членів : Алжир, Вірменія, Бангладеш, Буркіна-Фасо, Еквадор, Індонезія, Республіка Корея, Нідерланди, Парагвай, Іспанія та Україна.

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Пряма мова Зеленського: "Я дякую кожній країні, яка підтримала нашу заявку. Україна залишається надійним міжнародним партнером у сфері атомної енергетики, і ми докладемо всіх зусиль для посилення важливої ролі МАГАТЕ та зміцнення ядерної безпеки й захищеності.

Ми всі маємо працювати разом – усі у світі, хто цінує безпеку, – щоб покласти край усім видам ядерного шантажу, які Росія намагається зробити нормою. Ядерна та радіаційна безпека мають бути гарантовані".

Довідково: Рада керуючих є одним із двох керівних органів МАГАТЕ разом із щорічною Генеральною конференцією держав-членів МАГАТЕ.

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Деталі: На період 2023–2024 років новий склад ради МАГАТЕ з 35 членів буде таким: Алжир, Аргентина, Вірменія, Австралія, Бангладеш, Бразилія, Болгарія, Буркіна-Фасо, Канада, Китай, Коста-Ріка, Данія, Еквадор, Фінляндія, Франція, Німеччина, Індія, Індонезія, Японія, Кенія, Республіка Корея, Намібія, Нідерланди, Парагвай, Катар, Російська Федерація, Саудівська Аравія, Сінгапур, Південна Африка, Іспанія, Туреччина, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки, Уругвай та Україна.

Передісторія:

  • 25 вересня Генеральна конференція МАГАТЕ підтримала призначення Рафаеля Маріано Гроссі генеральним директором агентства на наступні чотири роки – з початку грудня 2023 року.

Теми: МАГАТЕенергетикаЗеленський
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