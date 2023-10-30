Росіяни намагалися відновити втрачені позиції біля Роботиного − Генштаб

Російські окупанти намагалися відновити втрачені позиції біля села Роботине Запорізької області, а також біла села Андріївки на Донеччині, але успіхів не мали; pзагалом за добу сили оборони України відбили понад півсотні атак загарбників.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 30 жовтня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 88 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".

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Деталі: На Запорізькому напрямку ворог 5 разів намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

Водночас, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де українські захисники відбили 7 атак.

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На Лиманському напрямку оборонці відбили атаку ворога південно-східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Опитне, Первомайське Донецької області. Тут захисники відбили понад 10 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 20 атак окупантів.

На Шахтарському напрямку захисники відбили атаку противника південніше Вугледара Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 6 артилерійських засобів противника.