Росія вже втратила понад 300 тисяч солдатів в Україні
Вівторок, 31 жовтня 2023, 08:05
Втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули уже 300 810 військових.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.23 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 300 810 (+870) осіб,
- танків − 5 211 (+21) од,
- бойових броньованих машин − 9 804 (+29) од,
- артилерійських систем − 7 227 (+25) од,
- РСЗВ − 844 (+10) од,
- засобів ППО − 562 (+3) од,
- літаків − 321 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 440 (+21) од,
- крилатих ракет − 1 546 (+2) од,
- кораблів/катерів − 20 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 9 590 (+35) од,
- спеціальної техніки − 1 016 (+2) од.
Дані уточнюються.