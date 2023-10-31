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Росія вже втратила понад 300 тисяч солдатів в Україні

Ірина БалачукВівторок, 31 жовтня 2023, 08:05
Росія вже втратила понад 300 тисяч солдатів в Україні
Українські воїни б'ють ворога. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули уже 300 810 військових.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 300 810 (+870) осіб,
  • танків − 5 211 (+21) од,
  • бойових броньованих машин − 9 804 (+29) од,
  • артилерійських систем − 7 227 (+25) од,
  • РСЗВ − 844 (+10) од,
  • засобів ППО − 562 (+3) од,
  • літаків − 321 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 440 (+21) од,
  • крилатих ракет − 1 546 (+2) од,
  • кораблів/катерів − 20 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 9 590 (+35) од,
  • спеціальної техніки − 1 016 (+2) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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