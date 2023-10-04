У Палаті представників США призначено нового тимчасового спікера
Палата представників США призначила тимчасовим спікером Патріка Макгенрі після відставки Кевіна Маккарті.
Джерело: ВВС
Пряма мова республіканця Стіва Вомака: "Посада спікера Палати представників Сполучених Штатів Америки оголошується вакантною".
Деталі: Цей момент є безпрецедентним у сучасній історії США. Тепер Палата представників перебуває в невідомості, але є певна процедура, яка визначає, що буде далі.
Патрік Макгенрі з Північної Кароліни, який підтримував Маккарті, зараз, по суті, є тимчасовим спікером. Він оголосив перерву в роботі Палати представників.
Незрозуміло, чи матиме тимчасовий спікер повну владу, чи лише адміністративні повноваження і можливість контролювати проведення нових виборів.
Регламент не визначає, як довго він може виконувати обов'язки тимчасового спікера або коли відбудуться нові вибори.
Ймовірно, що до обрання нового спікера в парламенті пануватиме хаос.