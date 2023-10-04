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У Палаті представників США призначено нового тимчасового спікера

Ольга Глущенко Середа, 4 жовтня 2023, 00:55
У Палаті представників США призначено нового тимчасового спікера
Патрік МакГенрі, фото: Getty Images

Палата представників США призначила тимчасовим спікером Патріка Макгенрі після відставки Кевіна Маккарті.

Джерело: ВВС

Пряма мова республіканця Стіва Вомака: "Посада спікера Палати представників Сполучених Штатів Америки оголошується вакантною".

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Деталі: Цей момент є безпрецедентним у сучасній історії США. Тепер Палата представників перебуває в невідомості, але є певна процедура, яка визначає, що буде далі.

Патрік Макгенрі з Північної Кароліни, який підтримував Маккарті, зараз, по суті, є тимчасовим спікером. Він оголосив перерву в роботі Палати представників.

Незрозуміло, чи матиме тимчасовий спікер повну владу, чи лише адміністративні повноваження і можливість контролювати проведення нових виборів.

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Регламент не визначає, як довго він може виконувати обов'язки тимчасового спікера або коли відбудуться нові вибори.

Ймовірно, що до обрання нового спікера в парламенті пануватиме хаос.

Теми: США
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