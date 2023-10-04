Бойові можливості росіян на Оріхівському напрямку значно погіршилися – ISW
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) помітили, що бойові можливості російських підрозділів, які постійно воюють на Оріхівському напрямку, значно погіршилися, вони більше не можуть проводити всі контратаки і протистояти українського прориву.
Джерело: ISW
Деталі: Аналітики відзначають: міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час селекторної наради з російським військовим керівництвом відзначив дивну групу російських збройних формувань, що діють у західному напрямку Запорізької області.
Вони додають, що вибір Шойгу може свідчити про те, що він прагне відзначити російських командирів, які продовжують виконувати накази російського військового керівництва щодо безперервних контратак.
Шойгу приписує успішні російські оборонні операції навколо Роботиного і Вербового підрозділам 70-го гвардійського мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ), 56-ї повітряно-десантної бригади, 56-ї повітряної армії (Південного військового округу), 56-го десантно-штурмового (ПДВ) полку (7-ї дивізії ПДВ), 810-ї бригади морської піхоти (Чорноморського флоту) та 291-ї гвардійської артилерійської бригади (58-ї армії ПдВО) під час наради російського військового командування 3 жовтня.
Експерти помітили, що Шойгу не виділив інші формування, яким зазвичай приписують утримання лінії Роботине-Вербове, такі як 108-й полк (7-а дивізія ПДВ) або 247-й полк (7-а дивізія ПДВ).
На думку фахівців, Міністерство оборони Росії регулярно навмисно применшує або завищує досягнення певних командирів, щоб досягти політичних цілей Шойгу або російського військового командування.
Деякі з виділених Шойгу формувань постійно контратакують на лінії Роботине-Вербове, що завдає їм шкоди.
У звіті нагадують, що 26 вересня ISW зафіксував, що підрозділи 70-го гвардійського мотострілецького полку та інші формування 58-го АК (ймовірно, включаючи 291-шу гвардійську артилерійську бригаду) продовжували контратакувати поблизу Новопрокопівки, незважаючи на їхній ймовірний деградований стан.
За оцінками ISW, залучення 70-го гвардійського мотострілецького полку до цих контратак свідчить про те, що бойові можливості активних елементів 7-ї дивізії ПДВ значно погіршилися, і що вони більше не можуть проводити всі контратаки вздовж українського прориву на Оріхівському напрямку.
Ключові висновки ISW за 3 жовтня:
- Шойгу під час селекторної наради з російським військовим керівництвом відзначив дивну групу російських збройних формувань, що діють у західному напрямку Запорізької області.
- Вибір Шойгу підрозділів може свідчити про те, що він прагне відзначити російських командирів, які продовжують виконувати накази російського військового керівництва щодо безперервних контратак.
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