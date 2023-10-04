МЗС підтвердило: Українці загинули в аварії автобуса у Венеції

Українське МЗС підтвердили, що українські громадяни є серед жертв аварії автобуса, яка сталась 3 жовтня у районі Венеції Местре.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на речника міністерства закордонних справ Олега Ніколенка

Пряма мова Ніколенка: "Наразі відомо про п'ятьох загиблих українців, ще троє травмовані. Зараз їм надається необхідна медична допомога в лікарні. За наявною інформацією, туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади та впав з висоти".

Реклама:

Деталі: За його словами, українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже вирішують питання, пов’язані з цією дорожньо-транспортною пригодою.

Зокрема, українські консули взаємодіють із італійськими правоохоронцями в контексті з’ясування усіх обставин ДТП, тримають на контролі лікування українських громадян та встановлюють зв’язок із родичами.

Деталі:

ВІДЕО ДНЯ