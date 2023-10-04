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МЗС підтвердило: Українці загинули в аварії автобуса у Венеції

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 4 жовтня 2023, 08:34
МЗС підтвердило: Українці загинули в аварії автобуса у Венеції
Скриншот з відео Local Team

Українське МЗС підтвердили, що українські громадяни є серед жертв аварії автобуса, яка сталась 3 жовтня у районі Венеції Местре.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на речника міністерства закордонних справ Олега Ніколенка

Пряма мова Ніколенка: "Наразі відомо про п'ятьох загиблих українців, ще троє травмовані. Зараз їм надається необхідна медична допомога в лікарні. За наявною інформацією, туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади та впав з висоти".

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Деталі: За його словами, українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже вирішують питання, пов’язані з цією дорожньо-транспортною пригодою.

Зокрема, українські консули взаємодіють із італійськими правоохоронцями в контексті з’ясування усіх обставин ДТП, тримають на контролі лікування українських громадян та встановлюють зв’язок із родичами.

Деталі:

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Теми: ІталіяДТПжертвиМЗС
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