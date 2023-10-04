МЗС підтвердило: Українці загинули в аварії автобуса у Венеції
Українське МЗС підтвердили, що українські громадяни є серед жертв аварії автобуса, яка сталась 3 жовтня у районі Венеції Местре.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на речника міністерства закордонних справ Олега Ніколенка
Пряма мова Ніколенка: "Наразі відомо про п'ятьох загиблих українців, ще троє травмовані. Зараз їм надається необхідна медична допомога в лікарні. За наявною інформацією, туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади та впав з висоти".
Деталі: За його словами, українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже вирішують питання, пов’язані з цією дорожньо-транспортною пригодою.
Зокрема, українські консули взаємодіють із італійськими правоохоронцями в контексті з’ясування усіх обставин ДТП, тримають на контролі лікування українських громадян та встановлюють зв’язок із родичами.
Деталі:
- Близько 20:00 3 жовтня у районі Венеції Местре впав з естакади, розбився і загорівся автобус, який віз туристів до кемпінгу у Маргері.
- В жахливій аварії загинула 21 людина. У префектурі Венеції повідомили, що серед загиблих ідентифікували 5 громадян України, також є українці і серед поранених.