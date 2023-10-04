Окупанти у Токмаку почали панікувати: вивозять сім’ї і цілі заклади освіти − Федоров

Росіяни у тимчасово окупованому Мелітопольському районі готуються до важкої осені, оскільки вже евакуюють свої сім’ї і вивозять цілі заклади освіти, вважає мер Мелітополя Іван Федоров.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова мера Мелітополя: ""Паніки немає", але паніка є. Окупанти на Мелітопольському напрямку готуються до гарячої осені. Вже підпікає в Токмаку: декілька тижнів тому окупанти почали вивозити органи "влади", декілька днів тому рософіцери стали інтенсивно евакуювати свої сім’ї".

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Деталі: Наразі, за його словами, загарбники взялися вивозити заклади освіти − школи, училище, технікум.

Крім того, увечері 3 жовтня окупанти оголосили, що 4 жовтня не працюватимуть "адмінустанови", магазини, ринок.

"До чого б не готувалися, але ворогу точно недобре", − переконаний Федоров.

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