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Окупанти у Токмаку почали панікувати: вивозять сім’ї і цілі заклади освіти − Федоров

Ірина БалачукСереда, 4 жовтня 2023, 09:50
Окупанти у Токмаку почали панікувати: вивозять сім’ї і цілі заклади освіти − Федоров
Скриншот з deepstatemap.live

Росіяни у тимчасово окупованому Мелітопольському районі готуються до важкої осені, оскільки вже евакуюють свої сім’ї і вивозять цілі заклади освіти, вважає мер Мелітополя Іван Федоров.  

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова мера Мелітополя: ""Паніки немає", але паніка є. Окупанти на Мелітопольському напрямку готуються до гарячої осені. Вже підпікає в Токмаку: декілька тижнів тому окупанти почали вивозити органи "влади", декілька днів тому рософіцери стали інтенсивно евакуювати свої сім’ї".

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Деталі: Наразі, за його словами, загарбники взялися вивозити заклади освіти − школи, училище, технікум.

Крім того, увечері 3 жовтня окупанти оголосили, що 4 жовтня не працюватимуть "адмінустанови", магазини, ринок.

"До чого б не готувалися, але ворогу точно недобре", − переконаний Федоров.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Британська розвідка вважає дуже правдоподібним повідомлення про те, що російського винищувача Су-35 над Токмаком у кінці вересня збили самі ж окупанти.

Теми: Запорізька областьТокмаквійнаокупація
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