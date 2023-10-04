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Росіяни скинули з десяток керованих авіабомб на Бериславський район

Олена РощінаСереда, 4 жовтня 2023, 10:24
Росіяни скинули з десяток керованих авіабомб на Бериславський район
Фото ілюстративне

Вранці 4 жовтня Бериславський район Херсонської області опинився під вогнем російської авіації, загарбники скинули з десяток бомб.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін

Пряма мова Прокудіна: "Бериславський район – під вогнем ворожої авіації. Окупанти атакували Бургунку, Ольгівку та Миколаївку. Загалом скинули з десяток керованих авіабомб. Інформація уточнюється".

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Цьому передувало: Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що російські війська обстріляли місто Херсон у ніч на 4 жовтня та вранці.

Теми: Херсонська областьвійна
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