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В Естонії рекордно впала підтримка прийому біженців з України – опитування

Тетяна ЛозовенкоСереда, 4 жовтня 2023, 11:07
В Естонії рекордно впала підтримка прийому біженців з України – опитування
ПРАПОР ЕСТОНІЇ. ФОТО UNSPLASH.COM

Підтримка прийому українських біженців серед жителів Естонії впала до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на ERR

Деталі: У вересні 60% жителів Естонії вважали, що держава в разі потреби має приймати українських біженців, свідчить опитування, проведене Turu-uuringute на замовлення Державної канцелярії країни.

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За повідомленням Держканцелярії, підтримка прийому українських біженців серед усіх жителів опустилась до найнижчого рівня від початку повномасштабної агресії Росії проти України.

Підтримка прийому біженців особливо помітно знизилася серед естонців. Якщо в першому півріччі 2023 року прийом українських біженців підтримували від 74% до 82% естонських респондентів, то у вересні таких було лише 66%.

Серед жителів інших національностей підтримка приймання українських біженців коливалася від 48% до 56% у першій половині 2023 року, а у вересні опустилася до 46%.

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Проти прийняття Естонією українських біженців у вересні були 33% респондентів, ще 10% не зуміли висловитися з цього приводу.

У травні, коли було проведене попереднє опитування, 73% жителів Естонії вважали, що держава в разі потреби має приймати українських біженців.

Опитування Turu-uuringute проводили з 7 до 12 вересня, у ньому взяли участь 1510 осіб віком 15 років і старші по всій Естонії.

Нагадаємо: 

  • Країни ЄС у вересні вирішили продовжити механізм тимчасового захисту для біженців з України до 4 березня 2025 року.

Теми: Естоніяопитуваннябіженці
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