Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Естонії рекордно впала підтримка прийому біженців з України – опитування

Тетяна ЛозовенкоСереда, 4 жовтня 2023, 11:07
В Естонії рекордно впала підтримка прийому біженців з України – опитування
ПРАПОР ЕСТОНІЇ. ФОТО UNSPLASH.COM

Підтримка прийому українських біженців серед жителів Естонії впала до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на ERR

Деталі: У вересні 60% жителів Естонії вважали, що держава в разі потреби має приймати українських біженців, свідчить опитування, проведене Turu-uuringute на замовлення Державної канцелярії країни.

Реклама:

За повідомленням Держканцелярії, підтримка прийому українських біженців серед усіх жителів опустилась до найнижчого рівня від початку повномасштабної агресії Росії проти України.

Підтримка прийому біженців особливо помітно знизилася серед естонців. Якщо в першому півріччі 2023 року прийом українських біженців підтримували від 74% до 82% естонських респондентів, то у вересні таких було лише 66%.

Серед жителів інших національностей підтримка приймання українських біженців коливалася від 48% до 56% у першій половині 2023 року, а у вересні опустилася до 46%.

ВІДЕО ДНЯ

Проти прийняття Естонією українських біженців у вересні були 33% респондентів, ще 10% не зуміли висловитися з цього приводу.

У травні, коли було проведене попереднє опитування, 73% жителів Естонії вважали, що держава в разі потреби має приймати українських біженців.

Опитування Turu-uuringute проводили з 7 до 12 вересня, у ньому взяли участь 1510 осіб віком 15 років і старші по всій Естонії.

Нагадаємо: 

  • Країни ЄС у вересні вирішили продовжити механізм тимчасового захисту для біженців з України до 4 березня 2025 року.

Теми: Естоніяопитуваннябіженці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Вночі захисники знищили 28 із 33 запущених росіянами "Шахедів"

Україна отримала на "Рамштайні" допомоги на $500 млн – Умєров

ЗМІ: Зеленський хоче відвідати Ізраїль

МВС пропонує встановити штрафи від 34 тисяч грн для закладів-порушників комендантської години

Рятувальники завершили розбір завалів у Нікопольській гімназії: 4 загиблих

БЕБ заявило про ліквідацію понад 70 підпільних гральних закладів у Києві

Усі новини...
Естонія
Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії
На війні в Україні загинув ще один естонець – ЗМІ
Естонія пропонує ЄС повністю заборонити торгівлю з Росією
Останні новини
07:58
На Одещині ворожий дрон влучив у припортовий зоні: пошкоджені склади і житлові будинки
07:39
Іспанія підтвердила передачу Україні установок для ЗРК Hawk та анонсувала поставку боєприпасів
07:22
Сили оборони мають успіхи поблизу Кліщіївки та Андріївки − Генштаб
06:48
Вночі захисники знищили 28 із 33 запущених росіянами "Шахедів"
05:52
Мер Харкова сподівається, що підземну школу в місті збудують до нового року
04:54
Польща проведе наймасштабніші в Європі навчання сухопутних військ
03:58
ISW проаналізував посилення російських атак поблизу Авдіївки
02:56
Обстріли Сумщини: близько 300 вибухів за добу, поранено жінку
02:12
Литва анонсувала новий пакет допомоги Україні
01:58
Республіканці обрали нового кандидата на посаду спікера Палати представників США
Усі новини...
Реклама: