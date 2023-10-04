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МЗС уточнило: У Венеції загинули 4 українців, ще 4 травмовані

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 4 жовтня 2023, 12:29
МЗС уточнило: У Венеції загинули 4 українців, ще 4 травмовані
Автобус із туристами упав із естакади у Венеції, Італія, фото Getty Images

За уточненою інформацією, четверо українців загинули і ще четверо отримали поранення внаслідок ДТП з автобусом, що трапилась 3 жовтня у Местре, материковій частині Венеції.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі "Європейській правді"

Деталі: Ніколенко відзначив, що італійська сторона завершила ідентифікацію осіб, постраждалих у ДТП, і, за уточненими даними, загиблих українців чотири, а не п'ять, як повідомляли раніше. Четверо інших отримали поранення. 

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Постраждалі громадяни отримують медичну допомогу в лікарнях Местре, Тревізо та Падуї. Загроз їхньому життю немає. 

Українські консули надають українцям консульську допомогу, тримають на контролі їхнє лікування та контактують із рідними.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Ввечері 3 жовтня у Венеції розбився автобус, який віз туристів до кемпінгу у Маргері. Автобус злетів з естакади та упав із висоти. За деякими повідомленнями, автобус працював на метані, впав на лінії електропередачі й загорівся. Слідів гальмування на асфальті, за попередніми даними, немає. Тривають слідчі дії.
  • У жахливій аварії загинула 21 людина. У префектурі Венеції від початку інформували, що серед загиблих є 5 громадян України, а серед постраждалих – троє українців.

Теми: ІталіяДТПтуризм
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