МЗС уточнило: У Венеції загинули 4 українців, ще 4 травмовані

За уточненою інформацією, четверо українців загинули і ще четверо отримали поранення внаслідок ДТП з автобусом, що трапилась 3 жовтня у Местре, материковій частині Венеції.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі "Європейській правді"

Деталі: Ніколенко відзначив, що італійська сторона завершила ідентифікацію осіб, постраждалих у ДТП, і, за уточненими даними, загиблих українців чотири, а не п'ять, як повідомляли раніше. Четверо інших отримали поранення.

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Постраждалі громадяни отримують медичну допомогу в лікарнях Местре, Тревізо та Падуї. Загроз їхньому життю немає.

Українські консули надають українцям консульську допомогу, тримають на контролі їхнє лікування та контактують із рідними.

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