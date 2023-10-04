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Війська РФ змінили тактику: поступаються позиціями і б’ють у відповідь – NYT

Тетяна ЛозовенкоСереда, 4 жовтня 2023, 14:06
Війська РФ змінили тактику: поступаються позиціями і б’ють у відповідь – NYT
ФОТО: GETTY IMAGES

Російські військові вдалися до тактики "еластичної оборони" під час українського наступу.

Джерело: The New York Times із посиланням на експертів з питань безпеки, українських посадовців, військових експертів 

Дослівно NYT: "Однією з надзвичайно складних перешкод для українських військ є тактика, яку взяли на озброєння російські військові: поступатися позиціями, а потім завдавати удару у відповідь.

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Замість того, щоб утримувати лінію окопів за будь-яку ціну перед обличчям українського наступу, як зазначають експерти з питань безпеки, російське командування застосувало давню військову тактику, відому як "еластична оборона".

Для її реалізації вони відходять на другу лінію позицій, заохочуючи українських військових просуватися вперед, а потім завдають удару у відповідь, коли сили противника стають вразливими – або під час пересування по відкритій місцевості, або коли вони підходять до нещодавно залишених російських позицій". 

Деталі: "Еластична оборона" – не нова стратегія.  Радянський Союз застосовував її в 1943 році під час Курської битви. 

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Її мета – не дати військам ворога фактично закріпитися на позиції і використати її як плацдарм для подальшого наступу. 

Водночас, як наголошує NYT, на думку українських посадовців та військових експертів, ця тактика є лише одним з кількох факторів, які перешкоджають наступу України.

Крім "еластичної оборони", просування уповільнюють мінні поля, окопи, танкові загородження, а також небажання союзників в НАТО надати Україні сучасні винищувачі і зброю більшої дальності на більш ранніх етапах повномасштабної війни.

Експерти, з якими поговорило видання, додають, що неможливо встановити, чи застосовують росіяни цю тактику наразі. 

Що передувало: 

  • Інститут вивчення війни помітив ознаки цієї тактики в останні дні навколо села Роботине, яке контролюють ЗСУ.

Теми: РосіявійнаЗбройні сили
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