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САП проситиме для мера Сум арешту із заставою у ₴10 мільйонів

Валентина РоманенкоСереда, 4 жовтня 2023, 14:31
САП проситиме для мера Сум арешту із заставою у ₴10 мільйонів
Затримання Лисенка. фото джерела УП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме до Вищого антикорупційного суду про обрання затриманому на хабарі меру Сум Олександру Лисенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 10 млн гривень застави.

Джерело: заступник керівника САП Андрій Синюк у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "САП клопотатиме про арешт мера міста Суми з можливістю внесення 10 млн гривень застави".

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Деталі: За словами Синюка прокурор також проситиме в суді арешт із можливістю внесення 5 млн гривень застави і для очільника Департаменту інфраструктури Сумської міськради.

Що передувало: 2 жовтня НАБУ та СБУ повідомили про викриття під час одержання хабаря мера Сум Олександра Лисенка та директора одного з департаментів міської ради Олександра Журби.

Повідомлялося, що фігурантів затримали на гарячому під час одержання останнього траншу хабаря в 1,4 млн грн.

ВІДЕО ДНЯ

За даними слідства, посадовці вимагали хабарі від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу у місті. Вони "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємців 2 млн 130 тис. грн. У разі відмови платити - погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.

Теми: хабарСумиНАБУАнтикорупційна прокуратура
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