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Росіяни знову обстріляли Херсонщину: поранений літній українець

Євген КізіловСереда, 4 жовтня 2023, 17:21
Росіяни знову обстріляли Херсонщину: поранений літній українець
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Внаслідок обстрілу російськими загарбниками села Садове Херсонської міської громади отримав поранення 65-річний чоловік.

Джерело: очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram

Деталі: За його словами, обстріл було здійснено між 15-ю і 16-ю годинами.

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Під час ворожої атаки чоловік перебував на власному обійсті.

З вибуховою травмою, осколковим переломом кістки плеча поранений ушпиталений.

Що передувало: Останнім часом росіяни дуже сильно обстрілюють Херсонщину. Зокрема, російські війська обстріляли Херсон вночі та вранці 4 жовтня. Пошкоджено заклад освіти, горів гараж.

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Теми: Херсонська областьобстрілвійнаРосія
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