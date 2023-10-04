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США передадуть Україні конфісковану зброю з Ірану - CNN

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 4 жовтня 2023, 19:27
США передадуть Україні конфісковану зброю з Ірану - CNN
Getty Images

Збройні сили США вирішили надати Україні конфісковану іранську зброю.

Джерело: CNN з посиланням на неназваних посадовців, пише "Європейська правда".

Деталі: За даними CNN, ідеться про "тисячі" одиниць зброї та патронів, але додаткових деталей телеканал не наводить.

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Зазначається, що адміністрація президента США останні кілька місяців обмірковує, як легально передати Україні конфісковану іранську зброю, оскільки ООН вимагає її знищення або зберігання.

Оголошення з’явиться тоді, коли Штати перебувають у невизначеності щодо подальшої допомоги Україні через спротив ультраправих республіканців у Конгресі, а українські військові потребують більше грошей і зброї від США та їхніх союзників.

Про наміри передати іранську зброю Україні стало неофіційно відомо ще на початку року.

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Тоді йшлось про відправлення понад 5 тисяч штурмових гвинтівок, 1,6 мільйона патронів до стрілецької зброї, невелику кількість протитанкових ракет і понад 7000 неконтактних підривників, вилучених біля узбережжя Ємену в контрабандистів, підозрюваних у роботі на Іран.

Цю зброю США та Франція конфіскували в межах глобальних зусиль, спрямованих на запобігання контрабанді зброї Іраном до Ємену. Союзники Тегерана, хусити, ведуть восьмирічну війну проти підтримуваного Саудівською Аравією уряду, який був витіснений зі столиці в 2014 році.

Нагадаємо: У липні стало відомо, що українські артилеристи застосовують для ударів по позиціях росіян боєприпаси, виготовлені в Північній Кореї.

Теми: СШАУкраїнаІранзброя
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