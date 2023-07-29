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ЗСУ використовують на фронті боєприпаси з КНДР – ЗМІ

Субота, 29 липня 2023, 07:55
ЗСУ використовують на фронті боєприпаси з КНДР – ЗМІ
УКРАЇНСЬКІ АРТИЛЕРИСТИ. ФОТО З Telegram ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА ЗСУ

Українські артилеристи застосовують для ударів по позиціях росіян боєприпаси, які вироблені у Північній Кореї.

Джерело: Financial Times

Деталі: Як пише FT, українські військові використовують снаряди з КНДР недалеко від Бахмута, де ведуть вогонь по російських позиціях з радянських реактивних систем залпового вогню "Град". Судячи з маркування, відзначає видання, більшість із цих боєприпасів були вироблені в 1980-х і 1990-х роках.

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Командир української артилерійської установки розповів FT, що північнокорейські снаряди часто дають осічку або не вибухають. За його словами, боєприпаси "дуже ненадійні та іноді роблять божевільні речі".

Попри це, пише видання, українські військові продовжують використовувати північнокорейські снаряди, оскільки їм "потрібний кожний боєприпас, який можна дістати".

Позаяк Північна Корея вважається одним із небагатьох союзників Росії, наголошує FT, то малоймовірно, що КНДР сама поставила боєприпаси Україні.

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Українські артилеристи розповіли виданню, що снаряди були "вилучені з корабля" дружньою державою.

В українському Міноборони припустили, що північнокорейські снаряди могли бути трофеями, здобутими у росіян, проте більш точну інформацію не надали FT.

Нагадаємо: У Білому домі заявили, що міністр оборони РФ Сергєй Шойгу відвідав Північну Корею на тлі труднощів із придбанням озброєнь, які переживає Кремль.

Теми: Північна КореяЗбройні силиРосія
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