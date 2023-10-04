Мера Сум взяли під варту із можливістю внести заставу
Вищий антикорупційний суд України обрав міському голові Сум Олександру Лисенку, якого підозрюють у хабарництві, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.
Джерело: кореспондент "Суспільного" із зали суду
Деталі: Суд вирішив, що Лисенко залишиться під вартою до 2 грудня 2023 із можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн.
У разі внесення застави, його зобов‘язали прибувати за першою вимогою, не покидати місто Суми без дозволу, повідомляти прокурора про зміну місця проживання та заборонили спілкуватися з депутатами Сумської міськради. Засідання щодо арешту майна очільника Сум проведуть в іншу дату.
Сам Лисенко звинувачення у коментарі журналістам відкидає.
Пряма мова Лисенка: "Неправомірної вигоди я не вимагав ні від кого. І сьогодні те, що слухалось у суді, аргументацію я свою надав. Мені кошти не пропонували і я їх не отримував. Цих грошей я не бачив, не отримував і поруч з ними не знаходився. З фото можна подумати, що я був поруч з тією машиною, де були гроші. Але це не відповідає дійсності".
Доповнено о 22:25: Суд також обрав запобіжний захід директору департаменту інфраструктури міста Суми Олександру Журбі. Йому призначили тримання під вартою на два місяці із можливістю застави понад 1,4 мільйона гривень.
Передісторія:
- 2 жовтня НАБУ та СБУ повідомили про викриття під час одержання хабаря мера Сум Олександра Лисенка та директора одного з департаментів міської ради Олександра Журби.
- Повідомлялося, що фігурантів затримали на гарячому під час одержання останнього траншу хабаря в 1,4 млн грн.
- За даними слідства, посадовці вимагали хабарі від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу у місті. Вони "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємців 2 млн 130 тис. грн. У разі відмови платити - погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.