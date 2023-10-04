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Мера Сум взяли під варту із можливістю внести заставу

Тетяна ОлійникСереда, 4 жовтня 2023, 21:12
Мера Сум взяли під варту із можливістю внести заставу
Олександр Лисенко в залі суду.Фото: Нікіта Галка/Суспільне.Новини

Вищий антикорупційний суд України обрав міському голові Сум Олександру Лисенку, якого підозрюють у хабарництві, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Джерело: кореспондент "Суспільного" із зали суду

Деталі: Суд вирішив, що Лисенко залишиться під вартою до 2 грудня 2023 із можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн.

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У разі внесення застави, його зобов‘язали прибувати за першою вимогою, не покидати місто Суми без дозволу, повідомляти прокурора про зміну місця проживання та заборонили спілкуватися з депутатами Сумської міськради. Засідання щодо арешту майна очільника Сум проведуть в іншу дату.

Сам Лисенко звинувачення у коментарі журналістам відкидає.

Пряма мова Лисенка: "Неправомірної вигоди я не вимагав ні від кого. І сьогодні те, що слухалось у суді, аргументацію я свою надав. Мені кошти не пропонували і я їх не отримував. Цих грошей я не бачив, не отримував і поруч з ними не знаходився. З фото можна подумати, що я був поруч з тією машиною, де були гроші. Але це не відповідає дійсності".

ВІДЕО ДНЯ

Доповнено о 22:25: Суд також обрав запобіжний захід директору департаменту інфраструктури міста Суми Олександру Журбі. Йому призначили тримання під вартою на два місяці із можливістю застави понад 1,4 мільйона гривень.

Передісторія:

  • 2 жовтня НАБУ та СБУ повідомили про викриття під час одержання хабаря мера Сум Олександра Лисенка та директора одного з департаментів міської ради Олександра Журби.
  • Повідомлялося, що фігурантів затримали на гарячому під час одержання останнього траншу хабаря в 1,4 млн грн.
  • За даними слідства, посадовці вимагали хабарі від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу у місті. Вони "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємців 2 млн 130 тис. грн. У разі відмови платити - погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.

Теми: судкорупція
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