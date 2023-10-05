В кількох областях виникала загроза застосування балістичного озброєння – Повітряні сили

В ніч на 5 жовтня у п'ятьох областях виникала загроза застосування балістичного озброєння.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Сумська, Полтавська області - загроза застосування балістичного озброєння!"

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Деталі: Після 1.00 ракетна небезпека поширилася на Запорізьку, Чернігівську та Харківську області.

О 3.05 повітряна загроза минула для всіх областей України.

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