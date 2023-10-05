На ЗАЕС збільшився ризик аварії: МАГАТЕ рекомендує перевести блоки в стан "холодного зупину"

Російські загарбники на окупованій Запорізькій атомній електростанції вивели енергоблок №4 з режиму "холодного зупину" у режим "гарячого зупину" - це збільшує загрозу виникнення радіаційної аварії на ЗАЕС.

Джерело: президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, Енергоатом, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, Міжнародна агенція з атомної енергії

Деталі: В МАГАТЕ наголосили на необхідності дотримання на ЗАЕС правил, які встановила Державна інспекція ядерного регулювання України, і які вимагають переведення всіх енергоблоків у стан "холодного зупину".

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Енергоблок №6, за інформацією МАГАТЕ, виводять з "гарячого" стану в "холодний".

В Енергоатомі вважають, що маніпуляції росіян збільшують загрозу виникнення радіаційної аварії на ЗАЕС.

Пряма мова Котіна: "Перебування російських військових, зброї та важкої техніки на майданчику Запорізької АЕС, а також недотримання вимог ліцензій Держатомрегулювання веде до неминучої деградації обладнання та систем станції, важливих для безпеки. Це може призвести не лише до зростання кількості відмов обладнання, а й спровокувати виникнення радіаційної аварії".

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Пряма мова Гроссі: "Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) тепер знову використовує реакторний блок №4 для виробництва пари для виконання різних функцій безпеки на об’єкті після усунення витоку води, виявленого в середині серпня".

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