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На ЗАЕС збільшився ризик аварії: МАГАТЕ рекомендує перевести блоки в стан "холодного зупину"

"Українська правда"Четвер, 5 жовтня 2023, 02:55
На ЗАЕС збільшився ризик аварії: МАГАТЕ рекомендує перевести блоки в стан холодного зупину
Фото ілюстраційне, Енергоатом

Російські загарбники на окупованій Запорізькій атомній електростанції вивели енергоблок №4 з режиму "холодного зупину" у режим "гарячого зупину" - це збільшує загрозу виникнення радіаційної аварії на ЗАЕС.

Джерело: президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, Енергоатом, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, Міжнародна агенція з атомної енергії

Деталі: В МАГАТЕ наголосили на необхідності дотримання на ЗАЕС правил, які встановила Державна інспекція ядерного регулювання України, і які вимагають переведення всіх енергоблоків у стан "холодного зупину".

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Енергоблок №6, за інформацією МАГАТЕ, виводять з "гарячого" стану в "холодний".

В Енергоатомі вважають, що маніпуляції росіян збільшують загрозу виникнення радіаційної аварії на ЗАЕС.

Пряма мова Котіна: "Перебування російських військових, зброї та важкої техніки на майданчику Запорізької АЕС, а також недотримання вимог ліцензій Держатомрегулювання веде до неминучої деградації обладнання та систем станції, важливих для безпеки. Це може призвести не лише до зростання кількості відмов обладнання, а й спровокувати виникнення радіаційної аварії".

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Пряма мова Гроссі: "Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) тепер знову використовує реакторний блок №4 для виробництва пари для виконання різних функцій безпеки на об’єкті після усунення витоку води, виявленого в середині серпня".

Передісторія:

  • Міжнародна агенція з атомної енергії 3 жовтня провела чергову ротацію своєї місії на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС.
  • За інформацією МАГАТЕ, блок №6 ЗАЕС окупанти виводять із "гарячого" зупину в "холодний".
  • У серпні через дії окупантів на 4 енергоблоці ЗАЕС стався інцидент із витоком води з першого контура в другий. 
  • Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії виявили також протипіхотні міни спрямованої дії на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції.

Теми: Запорізька областьЗАЕСМАГАТЕ
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