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США і ЄС шукають юридичні підстави, щоб передати Україні $300 млрд російських активів – Блінкен

"Українська правда"Четвер, 5 жовтня 2023, 04:38
США і ЄС шукають юридичні підстави, щоб передати Україні $300 млрд російських активів – Блінкен
Ентоні Блінкен, фото news.utexas.edu

США та європейські партнери вивчають які правові підстави є для використання заморожених російських активів для відновлення України - йдеться про $300 мільярдів.

Джерело: заява держсекретаря США Ентоні Блінкена під час дискусії в університеті Техасу в Остіні в середу, 4 жовтня

Пряма мова Блінкена: "На мою думку, якщо ти щось зламав, то плати. І якщо росіяни зламали, вони мусять за це заплатити. І один зі способів це зробити – якраз через ці активи. Ми маємо переконатись, що для цього є юридична база. Як я і зауважив, оскільки більшість цих активів - в Європі, європейці також мають бути переконані, що для цього існує юридичне підґрунтя".

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Деталі: Він сказав, що йдеться про $300 мільярдів.

За словами Блінкена, у разі, якщо дозволити Росії робити те, що вона робить з Україною без покарання, це надішле сигнал у всьому світі країнам, які збираються розпочати агресію, що їм це зійде з рук: "Це відкриття скриньки Пандори із конфліктами. Нікому не буде добре у цьому світі, світі конфлікту та агресії".

Він вважає, що у цьому світі США незмінно були б втягнуті у конфлікт, і це обійшлось би значно дорожче, ніж підтримка України.

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Держсекретар США також наголосив, що 50 країн залучено в активній підтримці України. 

Теми: СШАЄСБлінкен
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