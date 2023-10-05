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Сили оборони відбили атаки на 4 напрямках і наступали на двох – Генштаб

Олена РощінаЧетвер, 5 жовтня 2023, 08:26
Сили оборони відбили атаки на 4 напрямках і наступали на двох – Генштаб
Бійці в окопі, фото Генштаб ЗСУ

За минулу добу українські захисники відбили атаки російських військ на Куп’янському, Лиманському, Шахтарському, Запорізькому напрямках та вели наступальні дії на  Бахмутському і Мелітопольському напрямках. 

Джерело: інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на 6-ту ранку 5 жовтня 2023 року, 589 день повнмасштабної війни

Деталі: Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень на фронті. 

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Загалом армя РФ завдала 5 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснила 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах України. 

Крім того, вночі окупанти атакували Україну з застосуванням 29 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", українська протиповітряна оборона знищила 24 ворожих "Шахеди".

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Подоли Харківської області; Куземівка, Новоселівське, Білогорівка Луганської області; Сіверськ, Спірне, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Торецьк, Олександро-Шультине, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Оріхів, Роботине Запорізької області; Козацьке, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області.

ВІДЕО ДНЯ

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку.

  • У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність із метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області РФ.
  • У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі північніше Зибиного Харківської області.
  • На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 7 атак ворога в районах східніше Макіївки Луганської області та північно-західніше Діброви Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
  • У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області та покращити тактичне положення в районі Ласточкиного Донецької області. Ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах населених пунктів Золота Нива та Рівнопіль Донецької області. 
  • На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах Новодарівки, Вербового та Роботиного Запорізької області.
  • Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.
  • У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та завдають уражень по тилах противника.

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління, 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобах та по складу боєприпасів противника".

Теми: війнаБахмутконтрнаступГенштаб
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