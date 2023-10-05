Ворог вночі влучив в об’єкт інфраструктури на Кіровоградщині
Четвер, 5 жовтня 2023, 09:26
Внаслідок нічної атаки дронами є влучання в об‘єкт інфраструктури у Кіровоградській області, без постраждалих.
Джерело: очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, Сили оборони півдня у Telegram
Пряма мова Райковича: "Вночі російський агресор атакував Кіровоградщину дронами. Працювала ППО – збито 9 безпілотників. Є влучання в об‘єкт інфраструктури. Обійшлося без загиблих та травмованих. Всі відповідні служби задіяні в ліквідації пожежі.
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За попередніми даними – цивільна інфраструктура не ушкоджена".
Деталі: Сили оборони півдня повідомили, що в їхній зоні відповідальності знищено 24 "Shahed-131/136": 10 – над Миколаївщиною, 9 – над Кіровоградщиною, 5 – над Одещиною.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У ніч на 5 жовтня 2023 року окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку.
- Повітряні Сили у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищили 24 з 29 ворожих ударних дронів.