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Ворог вночі влучив в об’єкт інфраструктури на Кіровоградщині

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 5 жовтня 2023, 09:26
Ворог вночі влучив в об’єкт інфраструктури на Кіровоградщині
Дрон "Шахед", фото Pacific Press, ZUMA Press Wire

Внаслідок нічної атаки дронами є влучання в об‘єкт інфраструктури у Кіровоградській області, без постраждалих.

Джерело: очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, Сили оборони півдня у Telegram

Пряма мова Райковича: "Вночі російський агресор атакував Кіровоградщину дронами. Працювала ППО – збито 9 безпілотників. Є влучання в об‘єкт інфраструктури. Обійшлося без загиблих та травмованих. Всі відповідні служби задіяні в ліквідації пожежі.

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За попередніми даними – цивільна інфраструктура не ушкоджена".

Деталі: Сили оборони півдня повідомили, що в їхній зоні відповідальності знищено 24 "Shahed-131/136": 10 – над Миколаївщиною, 9 – над Кіровоградщиною, 5 – над Одещиною.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У ніч на 5 жовтня 2023 року окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку.
  • Повітряні Сили у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищили 24 з 29 ворожих ударних дронів.

Теми: Кіровоградська областьбезпілотникиобстріл
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