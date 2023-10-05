Мінмолоді вимагає FIFA та UEFA скасувати рішення про допуск росіян до змагань

Міністерство молоді та спорту України закликає FIFA та UEFA скасувати рішення про допуск росіян на міжнародні змагання.

Джерело: Міністерство молоді та спорту України

Дослівно: "Ми вимагаємо скасування рішень FIFA та UEFA, як таких, що обмежують права українських дітей, яких Росія позбавила права безпечно тренуватися і просто жити в рідній країні, без загрози бути вкраденим, зґвалтованим або вбитим.

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Україна звернулася до всіх асоціацій-членів UEFA з проханням долучитися до бойкоту будь-яких матчів з РФ.

Офіційно про такий бойкот вже заявили асоціації футболу Англії, Польщі, Латвії, Литви, Швеції, Данії, Фінляндії, Ірландії, Норвегії, Румунії. Ще декілька країн – Швейцарія, Чехія, Нідерланди та Естонія – заявили, що чекають подальших пояснень від UEFA.

Ми твердо переконані, що футбол завжди має пропагувати мир, толерантність та справедливість, а не спонукати продовжувати війну та пропагувати безкарність.

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Ми закликаємо FIFA та UEFA протистояти насильству та агресії з боку РФ. Ми будемо рішуче відстоювати цю позицію, допоки Росія воюватиме проти України та поки не відновиться мир на європейському континенті".

Деталі: У міністерстві наголошують, що з України було викрадено і вивезено у Росію щонайменше 19 тисяч дітей.

Російські війські зруйнували 2767 навчальних закладів в Україні. Постраждали 344 спортивні об’єкти, 95 з них – Росією зруйновано повністю або знищено частково.

Окупанти вбивають і викрадати українських дітей, знищують об'єкти цивільної інфраструктури, включно зі стадіонами та спортивними школами.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 504 дитини, і ще 1129 отримали поранення внаслідок російської агресії.

Вже задокументовано 3209 злочинів російських окупантів проти дітей, включно з 13 фактами сексуального насильства проти неповнолітніх.

У відомстві зазначають, що попри ці дії окупантів, UEFA та FIFA повертають на змагання російських дітей, які з вини цього органу будуть впевнені, що їхня країна має право вбивати інших і все робить правильно.

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