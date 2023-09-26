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УЄФА дозволила російським дитячим командам грати на міжнародних змаганнях

Тетяна ОлійникВівторок, 26 вересня 2023, 20:24
УЄФА дозволила російським дитячим командам грати на міжнародних змаганнях
Фото GETTY IMAGES

На засіданні Виконавчого комітету, яке відбулося у кіпрському Лімассолі 26 вересня Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняла рішення про допуск до міжнародних змагань російських команд у віковій категорії U17.

Джерело: пресслужба УЄФА 

Дослівно: "УЄФА була першим спортивним органом, який відреагував на війну в Україні, і в лютому 2022 року вжив рішучих заходів – відсторонив усі російські команди від своїх змагань, скасував заходи, заплановані в Росії, як-от фінал Ліги чемпіонів УЄФА в Санкт-Петербурзі та Суперкубок УЄФА в Казані, а також розірвання спонсорського контракту з "Газпромом".

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Однак УЄФА також усвідомлює, що діти не повинні бути покарані за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих, і твердо переконана, що футбол ніколи не повинен відмовлятися від посилів миру та надії. Особливо прикро те, що через конфлікт покоління неповнолітніх позбавлене права змагатися у міжнародному футболі".

Деталі: З наведених причин Виконком УЄФА вирішив, що російські команди другорядних гравців будуть знову допущені до змагань протягом цього сезону. Усі матчі російських команд проводяться без прапора країни, гімну, національної форми і не на території Росії.

Водночас комітет засудив війну Росії в Україні та підтвердив, що відсторонення всіх інших команд Росії (клубів і національних збірних) триватиме до закінчення війни.

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Передісторія:

  • 25 січня 2023 року УЄФА позбавила Росію права прийняти поєдинок за Суперкубок УЄФА-2023.

Теми: УЄФАфутболРосія
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