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У Бериславі росіяни вдарили по лікарні 

Альона Мазуренко Четвер, 5 жовтня 2023, 13:57
У Бериславі росіяни вдарили по лікарні 
фото: FB Прокудіна

5 жовтня під час авіаобстрілу Берислава Херсонської області російські військові вдарили по лікарні – вщент знищений четвертий поверх будівлі, є поранені.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Facebook

Пряма мова: "У Бериславі – пряме влучання в лікарню.

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Вщент знищено четвертий поверх, ще один – частково. Також ворожим вогнем пошкоджено машини "екстренки".

Постраждали двоє медпрацівників. У водія "швидкої" – перелом ноги та поранення голови, фельдшер дістав контузію.

Деталі: Прокудін додав, що наразі інформація уточнюється.

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Наразі, крім фронтових регіонів, повітряна тривога лунає у Херсонській і Миколаївській областях.

Глава Херсонської ОВА також попередив про небезпеку повторного авіаудару в області. 

 
ФОТО: FB ПРОКУДІНА
 
ФОТО: FB ПРОКУДІНА

Нагадаємо: 

  • 5 жовтня російські військові завдали п’ять авіаударів у районі міста Берислав на Херсонщині.

Теми: Харківська областьобстрілвійна
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