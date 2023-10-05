У Бериславі росіяни вдарили по лікарні
Четвер, 5 жовтня 2023, 13:57
5 жовтня під час авіаобстрілу Берислава Херсонської області російські військові вдарили по лікарні – вщент знищений четвертий поверх будівлі, є поранені.
Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Facebook
Пряма мова: "У Бериславі – пряме влучання в лікарню.
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Вщент знищено четвертий поверх, ще один – частково. Також ворожим вогнем пошкоджено машини "екстренки".
Постраждали двоє медпрацівників. У водія "швидкої" – перелом ноги та поранення голови, фельдшер дістав контузію.
Деталі: Прокудін додав, що наразі інформація уточнюється.
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Наразі, крім фронтових регіонів, повітряна тривога лунає у Херсонській і Миколаївській областях.
Глава Херсонської ОВА також попередив про небезпеку повторного авіаудару в області.
Нагадаємо:
- 5 жовтня російські військові завдали п’ять авіаударів у районі міста Берислав на Херсонщині.