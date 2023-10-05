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Командувач Повітряних сил показав бойову роботу С-125 по "Шахедах"

Валентина РоманенкоЧетвер, 5 жовтня 2023, 15:14
Командувач Повітряних сил показав бойову роботу С-125 по Шахедах
скриншот

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенат Микола Олещук оприлюднив відео бойової роботи зенітників по дронах-камікадзе Shahed в ніч на 5 жовтня.

Джерело: Олещук у Telegram

Пряма мова: "24 із 29! Дякую підрозділам повітряного командування "Південь" та усім, хто долучився до відбиття нічної атаки ударних БпЛА 5 жовтня 2023 року!".

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Деталі: На відео – бойова робота зенітного ракетного комплексу С-125.

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Речник Повітряних сил Юрій Ігнат додав, що крім ЗРК до знищення ворожих безпілотників залучалась і винищувальна авіація, і підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони.

Що передувало: В ніч на 5 жовтня Повітряні сили у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищили 24 з 29 ворожих ударних дронів.

Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУ
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