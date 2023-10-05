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Росіяни вдарили по кафе-магазину на Харківщині: 51 загиблий

Валентина РоманенкоЧетвер, 5 жовтня 2023, 15:52
Росіяни вдарили по кафе-магазину на Харківщині: 51 загиблий
фото з ТГ Синєгубова

Росіяни обстріляли цивільний об’єкт у селі Гроза, Куп’янського району, відомо про 51 загиблого.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, президент Володимир Зеленський, очільник МВС Ігор Клименко у Telegram, Офіс генпрокурора

Пряма мова Синєгубова: "Близько 13:15 (за даними прокуратури 13:25 -ред.) росіяни обстріляли кафе та магазин у с. Гроза Куп'янського району, де було багато цивільних людей.

Зараз на місці продовжують працювати рятувальники. Станом на зараз з-під завалів дістали тіла 48 загиблих людей, серед них хлопчик 6 років.

6 людей, в тому числі 1 дитина, отримали поранення. Медики надають їм необхідну допомогу. Рятувальні роботи на місці тривають".

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Деталі: Прокуратура області станом на 16 годину повідомляла про 49 загиблих і 7 поранених.

Очільник МВС Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону повідомив, що в кафе-магазині відбувалися поминки, на які зібралася ледь не третина села (за даними перепису там зареєстровано 330 мешканців).

Пізніше Клименко повідомив, що кількість загиблих у селі Гроза зросла до 50 людей. За попередніми висновками, по закладу вдарили Іскандером.

ВІДЕО ДНЯ

О 17:39 голова МВС повідомив про 51 жертву.

"Під час отримання медичної допомоги загинув один з поранених. Розбір завалів триває", - написав він.

 
Гроза на карті Deep State
 

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття всім, хто втратив рідних і близьких та вкотре наголосив, що російський терор потрібно зупинити. Глава держави зазначив, що зараз говорить із європейськими лідерами про посилення української ППО, посилення воїнів.

Пряма мова Зеленського: "Показово жорстокий російський злочин – удар ракети по звичайному продуктовому магазину, абсолютно свідомий теракт. Купʼянський район на Харківщині. Станом на цей час відомо про більш ніж 48 загиблих. Мої співчуття! Надається допомога пораненим…

А терористам – відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно.

Усі, хто допомагає Росії обходити санкції, злочинці. Усі, хто підтримує Росію досі, підтримує зло. Цей і подібні теракти потрібні Росії лише для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу. І я дякую кожному лідеру, кожному народу, який підтримує нас у захисті життя!".

 

Теми: Харківська областьракетний ударвійна
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