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У кафе, де загинули пів сотні людей, був поминальний обід – Клименко

Євген КізіловЧетвер, 5 жовтня 2023, 16:48
У кафе, де загинули пів сотні людей, був поминальний обід – Клименко
фото з місця події, джерело: прокуратура

У кафе на Харківщині, яке у четвер розбомбили росіяни і де загинули щонайменше 50 людей, проходили поминки за померлим односельцем.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону новин

Деталі: За словами Клименка, "всього на території об'єкту перебувало близько 60 осіб".

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На цей момент відомо про загибель 50 людей, серед них 6 річна дівчинка. Ще 7 осіб отримали важки поранення, зараз їм роблять операції.

Клименко додав, що ці семеро – це люди, які перебували поруч з будівлею, на відстані 50 і більше метрів. В них влучили осколки від вибуху.

За його словами, під завалами можуть перебувати від 5 до 7 осіб.

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Міністр розповів, що на цей момент правоохоронці вже ідентифікували 29 тіл.

Усього, за його словами, в селі Гроза проживало 330 мешканців. На поминальному обіді був присутній принаймні один член кожної сім'ї у селі.

Клименко каже, що наразі не вдалося встановити тип снаряду, яким було здійснено удар, але він припускає, що це була достатньо важка або керована авіаційна ракета, або фугасна бомба.

За словами Клименка, влучання було настільки точним, що є підозра, що удар навів хтось із місцевих мешканців.

Що передувало: Близько 13:30 у четвер росіяни обстріляли кафе-магазин у селі Гроза Куп’янського району, що на Харківщині. Попередньо було відомо про 49 загиблих.

Теми: обстрілвійнажертвиХарківська область
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