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Висадка спецпризначенців у Криму: ГУР показало кадри морського бою

Валентина РоманенкоЧетвер, 5 жовтня 2023, 17:50
Висадка спецпризначенців у Криму: ГУР показало кадри морського бою
скриншот

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило ще одне відео спецоперації на території тимчасово окупованого Криму.

Джерело: ГУР МОУ

Дослівно: "У межах спецоперації воєнної розвідки України на території тимчасово окупованого Криму розвідники підрозділу спеціального призначення "Артан" ГУР МО України висадились на західному узбережжі півострова, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах".

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Деталі: "Українській правді" підтвердили в ГУР, що йдеться про операцію, про яку повідомлялось напередодні.

Повідомляється, що на шляху відходу після виконання бойового завдання в Криму воїни "Артану" також провели бій на морі ― противник спробував переслідувати спецпризначенців на надводних швидкохідних патрульних катерах з підтримкою авіації.

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Пряма мова командира "Артану" Віктора Торкотюка: "Це не перша і не остання операція Сил безпеки та оборони України на Кримському півострові. Про більшість з них стане відомо лише згодом. Це системна, спланована та скоординована робота усіх задіяних підрозділів. Наслідки нашої роботи ворог відчуватиме ще довго. Своїми діями ми постійно нагадуємо російським загарбниками про неминучість звільнення всіх окупованих територій".

Що передувало: 4 жовтня з'явилася інформація, що в рамках операції, часові рамки якої не розголошуються, спецпризначенці десантувалися на території окупованого Криму й атакували ворога, а після виконанння завдання відійшли.

Українські спрецпризначенці дали бій російськими окупантам. За словами представника ГУР Андрія Юсова, було багато загиблих та поранених із особового складу загарбників.

Окремо в розвідці зазначили, що на жаль, є втрати серед українських захисників, які все ж не співмірні з російськими.

Теми: розвідкаКримвійна
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