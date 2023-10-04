Українські спецпризначенці висадилися в Криму, був бій із втратами – ГУР

Катери, що висадилися на берег Криму, скриншот із відео ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що спецпризначенці десантувалися на території окупованого Криму й атакували ворога, а після виконанння завдання відійшли.

Джерело: ГУР Міноборони України, представник української військової розвідки Андрій Юсов у коментарі "Українській правді"

Дослівно ГУР: "Спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам!

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Крим буде українським! Слава Україні!".

Деталі: ГУР показало відео, на якому видно, як катери підпливають до берега.

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Коли відбулася висадка, ГУР не уточнює.

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі УП уточнив, що після виконання завдання, завдавши втрат ворогу, група спецпризначенців відійшла, хоча – теж із певними втратами.

Пряма мова: "Відбувся бій із російськими окупантами, є багато загиблих та поранених із особового складу загарбників. На жаль, є втрати серед українських захисників, які все ж не співмірні з російськими.

Триває спецоперація, спрямована на деокупацію Криму.

Звертаємось до всіх мешканців півострова із закликом чекати та всіляко допомагати Силам оборони в поверненні українських територій".

Довідка: Командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України на псевдо Тимур брав участь у звільненні острова Зміїний.

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