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Путін чекає, коли Захід перестане підтримувати Україну

"Українська правда"Четвер, 5 жовтня 2023, 17:57
Путін чекає, коли Захід перестане підтримувати Україну
владімір путін, Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що чекає припинення підтримки Заходом України.

Джерело: Путін на "Валдаї", слова якого передають російські ЗМІ

Деталі: На запитання про підтримку Заходом Києва він відповів: "Ми чекаємо прояву хоч якихось паростків здорового глузду".

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За словами Путіна, у США нібито сталася "заминка" з підтримкою України через проблеми з бюджетом, але він упевнений, що зрештою гроші знайдуть, "надрукують ще".

А Європа, на думку диктатора, допомагає Україні тільки за рахунок "подальшого погіршення стану економіки і становища своїх громадян".

Що передувало: 2 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що попри відсутність рішення США щодо допомоги Україні на тлі можливого шатдауну підтримка Штатів не похитнулася.

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Теми: ПутінУкраїнаЗахідвійна
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