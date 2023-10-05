Буде більше ППО і артилерії – Зеленський за підсумками переговорів
Четвер, 5 жовтня 2023, 22:26
Президент України Володимир Зеленський 5 жовтня повідомив, що провів результативні переговори на полях саміту Європейської політичної спільноти.
Джерело: звернення Зеленського 5 жовтня
Пряма мова: "У нас буде більше ППО – є чіткі домовленості. Це дуже важливо перед зимою. Іспанія, Італія, Франція, Німеччина, Британія – дякую.
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Буде більше артилерії в українських воїнів, більше далекобійної зброї та "обов'язково більше справедливості".
"Сьогодні наш головний меседж для світу: зло не має права взяти гору. І лише зараз, лише в Україні цю принципову моральну позицію можна втримати. Але всім разом".
Деталі: Зеленський висловив вдячність за зустрічі кожному лідеру країн-партнерів.
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Передісторія:
- 5 жовтня Зеленський повідомив, що Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою протиповітряної оборони Patriot на зимові місяці.