Буде більше ППО і артилерії – Зеленський за підсумками переговорів

Президент України Володимир Зеленський 5 жовтня повідомив, що провів результативні переговори на полях саміту Європейської політичної спільноти.

Джерело: звернення Зеленського 5 жовтня

Пряма мова: "У нас буде більше ППО – є чіткі домовленості. Це дуже важливо перед зимою. Іспанія, Італія, Франція, Німеччина, Британія – дякую.

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Буде більше артилерії в українських воїнів, більше далекобійної зброї та "обов'язково більше справедливості".

"Сьогодні наш головний меседж для світу: зло не має права взяти гору. І лише зараз, лише в Україні цю принципову моральну позицію можна втримати. Але всім разом".

Деталі: Зеленський висловив вдячність за зустрічі кожному лідеру країн-партнерів.

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