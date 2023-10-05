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Німеччина працює над передачею Україні нової системи Patriot - Зеленський

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 5 жовтня 2023, 19:21
Німеччина працює над передачею Україні нової системи Patriot - Зеленський
Зеленський і Шольц, Getty Images

Джерело: президент України Володимир Зеленський у Twitter (X), пише "Європейська правда"

Деталі: Зеленський та федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц провели зустріч на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді в четвер.

"Вдячний за підтримку з боку ФРН у захисті нашої свободи й народу. Це також захист Європи та наших спільних цінностей", – зазначив президент.

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Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше повідомлялося, що Німеччина планує поставити Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти захистити зернові вантажі від потенційних російських атак.
  • Видання Bild стверджувало, що представникам українського уряду на переговорах з німецькою стороною дали зрозуміти, що Німеччина хоче зробити все можливе для подальшого посилення ППО України, тоді як передавати Києву далекобійні крилаті ракети Taurus не планує.

Теми: НімеччинаУкраїнаPatriotЗеленський
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