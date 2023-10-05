Німеччина працює над передачею Україні нової системи Patriot - Зеленський
Четвер, 5 жовтня 2023, 19:21
Джерело: президент України Володимир Зеленський у Twitter (X), пише "Європейська правда"
Деталі: Зеленський та федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц провели зустріч на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді в четвер.
"Вдячний за підтримку з боку ФРН у захисті нашої свободи й народу. Це також захист Європи та наших спільних цінностей", – зазначив президент.
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Fruitful meeting with @Bundeskanzler Olaf Scholz.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2023
Germany is working on providing Ukraine with an additional “Patriot” system for the winter months.
I’m grateful for Germany’s support in defending our freedom and people. This is also the defense of Europe and our shared values. pic.twitter.com/xv8k0bXNw3
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- Раніше повідомлялося, що Німеччина планує поставити Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти захистити зернові вантажі від потенційних російських атак.
- Видання Bild стверджувало, що представникам українського уряду на переговорах з німецькою стороною дали зрозуміти, що Німеччина хоче зробити все можливе для подальшого посилення ППО України, тоді як передавати Києву далекобійні крилаті ракети Taurus не планує.