Німеччина працює над передачею Україні нової системи Patriot - Зеленський

Джерело: президент України Володимир Зеленський у Twitter (X), пише "Європейська правда"

Деталі: Зеленський та федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц провели зустріч на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді в четвер.

"Вдячний за підтримку з боку ФРН у захисті нашої свободи й народу. Це також захист Європи та наших спільних цінностей", – зазначив президент.

Fruitful meeting with @Bundeskanzler Olaf Scholz.



Germany is working on providing Ukraine with an additional “Patriot” system for the winter months.



I’m grateful for Germany’s support in defending our freedom and people. This is also the defense of Europe and our shared values. pic.twitter.com/xv8k0bXNw3